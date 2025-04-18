СК возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре двух человек в Ревде

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в пожаре в Ревде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Ревде следствием СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.
На данный момент следователями проводятся все необходимые проверки, в том числе судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По предварительным данным причина смерти людей — отравление угарным газом.
«По полученным предварительным сведениям, в пожаре погибла местная жительница (пенсионерка) и её сын, работавший грузчиком... С ними также ещё проживала мать ребёнка, но в момент возгорания её не было в доме, поскольку она уходила по делам, ещё один ребёнок в доме также в это время отсутствовал, т.к. гулял на улице», — добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Пожар произошел вечером 14 апреля в жилом доме на улице Ильича. В нем погибли двое человек — 71-летняя женщина и 38-летний мужчина, а также пострадал четырехлетний ребенок. В пресс-службе МЧС сообщали, что возможной причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
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