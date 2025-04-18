Челябинский «Трактор» снова задавил «Динамо» из Минска

«Трактор» обыграл «Динамо» 18 апреля со счетом 3:2
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Хоккейный матч между ХК «Трактор» и ХК «Динамо Минск». Челябинск, гол, матч, игра, хоккей, трактор - динамо минск
Минский «Динамо» снова не смог устоять перед натиском «Трактора» Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» вновь одержал победу в матче с белорусским «Динамо». Команды встретились вечером 18 апреля на ледовом поле «Минск-Арена», закончив игру со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Шайбу в ворота соперников на четвертой минуте отправил Логан Дэй. На 42-й минуте матча из команды „черно-белых“ отличился Андрей Светлаков. Решающий гол забил Чарльз Робинсон на 49-й минуте», — уточнил корреспондент агентства.

Со стороны минского «Динамо» голы были на счету Виталия Пинчука и Ильи Усова. В течение матча произошли три удаления игроков, двумя из которых за блокировку и нарушение численного состава судьи наказали челябинцев.

Как сообщало URA.RU ранее, в первом матче 12 апреля «Динамо» уступил «Трактору» со счетом 2:4. 14 апреля «Трактор» также одержал победу в плей-офф кубка Гагарина в игре с соперниками из Минска. В третьем матче команда из Белоруссии взяла реванш — встреча закончилась со счетом 8:0. Следующую игру «медведи» проведут в воскресенье, 20 апреля.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» вновь одержал победу в матче с белорусским «Динамо». Команды встретились вечером 18 апреля на ледовом поле «Минск-Арена», закончив игру со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Шайбу в ворота соперников на четвертой минуте отправил Логан Дэй. На 42-й минуте матча из команды „черно-белых“ отличился Андрей Светлаков. Решающий гол забил Чарльз Робинсон на 49-й минуте», — уточнил корреспондент агентства. Со стороны минского «Динамо» голы были на счету Виталия Пинчука и Ильи Усова. В течение матча произошли три удаления игроков, двумя из которых за блокировку и нарушение численного состава судьи наказали челябинцев. Как сообщало URA.RU ранее, в первом матче 12 апреля «Динамо» уступил «Трактору» со счетом 2:4. 14 апреля «Трактор» также одержал победу в плей-офф кубка Гагарина в игре с соперниками из Минска. В третьем матче команда из Белоруссии взяла реванш — встреча закончилась со счетом 8:0. Следующую игру «медведи» проведут в воскресенье, 20 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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