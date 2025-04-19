Путин проведет переговоры с султаном Омана

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Путин обсудит с султаном Омана вопросы двухсторонних отношений
Путин обсудит с султаном Омана вопросы двухсторонних отношений Фото:

Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который прибудет в Москву с государственным визитом. О предстоящей встрече глав двух государств сообщили в пресс-службе Кремля.

«22 апреля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом», — говорится в telegram-канале Кремля. Главы двух государств обсудят приоритетные направления развития двухсторонних отношений в экономической, инвестиционной и культурной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ранее, 17 апреля, в Москву с официальным визитом прибывал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, с которым Владимир Путин обсуждал развитие двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. В марте лидеры России и Катара провели телефонные переговоры по вопросам Сирии и сектора Газа.

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Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который прибудет в Москву с государственным визитом. О предстоящей встрече глав двух государств сообщили в пресс-службе Кремля. «22 апреля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который посетит Россию с государственным визитом», — говорится в telegram-канале Кремля. Главы двух государств обсудят приоритетные направления развития двухсторонних отношений в экономической, инвестиционной и культурной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Ранее, 17 апреля, в Москву с официальным визитом прибывал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, с которым Владимир Путин обсуждал развитие двусторонних отношений, ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. В марте лидеры России и Катара провели телефонные переговоры по вопросам Сирии и сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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