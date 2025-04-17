Госкорпорация выставила на торги имущественный комплекс и землю, предназначенную под магазины, в Советском районе Челябинска. Стартовая цена участка на улице Телевизионной — 39 684 000 рублей. Торги пройдут 6 июня 2025 года, сообщается на сайте госкорпорации.
«Компания Дом РФ объявила аукцион о продаже имущественного комплекса и земли в Советском районе Челябинска. На участке можно возводить магазины и ТК. Рядом расположены частные дома с коммерческими помещениями. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в пяти минутах ходьбы», — сообщается на сайте.
Как сообщается в документации, площадь имущественного комплекса — 403 квадратных метра, общая площадь земельного участка — 290 квадратов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня 2025 года.
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