17 апреля 2025

В Челябинске ДОМ РФ продаст здание и землю под ТК за 40 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион по продаже имущественного комплекса и земли пройдет 6 июня 2025 года
Аукцион по продаже имущественного комплекса и земли пройдет 6 июня 2025 года Фото:

Госкорпорация выставила на торги имущественный комплекс и землю, предназначенную под магазины, в Советском районе Челябинска. Стартовая цена участка на улице Телевизионной — 39 684 000 рублей. Торги пройдут 6 июня 2025 года, сообщается на сайте госкорпорации.

«Компания Дом РФ объявила аукцион о продаже имущественного комплекса и земли в Советском районе Челябинска. На участке можно возводить магазины и ТК. Рядом расположены частные дома с коммерческими помещениями. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в пяти минутах ходьбы», — сообщается на сайте.

Как сообщается в документации, площадь имущественного комплекса — 403 квадратных метра, общая площадь земельного участка — 290 квадратов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня 2025 года.

Стартовая цена участка - 39 684 000 рублей
Стартовая цена участка - 39 684 000 рублей
Фото:
Участок расположен на улице Телевизионной в Советском районе Челябинска
Участок расположен на улице Телевизионной в Советском районе Челябинска
Фото:

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Госкорпорация выставила на торги имущественный комплекс и землю, предназначенную под магазины, в Советском районе Челябинска. Стартовая цена участка на улице Телевизионной — 39 684 000 рублей. Торги пройдут 6 июня 2025 года, сообщается на сайте госкорпорации. «Компания Дом РФ объявила аукцион о продаже имущественного комплекса и земли в Советском районе Челябинска. На участке можно возводить магазины и ТК. Рядом расположены частные дома с коммерческими помещениями. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в пяти минутах ходьбы», — сообщается на сайте. Как сообщается в документации, площадь имущественного комплекса — 403 квадратных метра, общая площадь земельного участка — 290 квадратов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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