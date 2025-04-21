Что известно о пермском заводе, который управляется из Германии

Пермское ООО «Кнауф Гипс Кунгур», которое принадлежит немецкому производителю Knauf, в 2024 году улучшило финансовые показатели. Прибыль предприятия увеличилась на 80 млн рублей. Несмотря на заявления о скором уходе с российского рынка, Knauf и его дочерние компании продолжают вести бизнес и зарабатывать в РФ. Что еще известно об активе зарубежного инвестора в Кунгуре — в материале URA.RU.
Строительство завода и первая продукция
Немецкая компания Knauf приобрела недостроенный завод в Кунгуре в 2000 году у его предыдущего собственника. Разработка проекта нового производства предприятия продлилась около полугода. А через год состоялся запуск первой производственной линии. На заводе начали выпускать металлический профиль Knauf. Одновременно проводилась разработка расположенного в Пермском крае Ергачинского месторождения гипсового камня. Первый гипсокартонный огнестойки лист на предприятии был выпущен в декабре 2003 года. Во время модернизации были расширены производственные корпуса, построены дороги и железнодорожные пути, коммуникации. Все оборудование завезли из Германии.
Расширение производства и финансовые результаты
В 2005 году был построен второй гипсовый завод и расширена конвейерная линия по производству гипсокартонных листов. Производственные мощности увеличились вдвое. По итогам 2015 года ООО «Кнауф Гипс Кунгур» в пятерку наиболее успешных производств Knauf в мире. Предприятие поставляет различные материалы на крупнейшие стройки Перми. Продукция завода использовалась в ходе строительства ЖК бизнес-класса «Виктория» и «Астра», жилого комплекса «Грибоедовский» и многих других зданий. В 2024 году ООО «Кнауф Гипс Кунгур» показало выручку 3,7 млрд рублей. Чистая прибыль общества при этом составила порядка 240 млн рублей. Это на 80 млн рублей больше, чем годом ранее.
Благотворительная деятельность
Помимо производственной, завод Knauf в Пермском крае занимается также благотворительной деятельностью. Предприятие активно поддерживает храм Тихвинской иконы Божией Матери, расположенный в центре Кунгура. В 2004 году храму была подарена уникальная звонница, одна из крупнейших в Пермской Епархии, а в 2005-2006 годах воссозданы пять куполов. В период с 2007 по 2008 год был создан пятиярусный иконостас с 42 иконами, в 2011 году — жертвенник в алтаре православного храма, в 2015-2016 годах — иконостас правого придела.
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