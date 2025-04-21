NDP: Польше и Прибалтике угрожает крах из-за энергетического хаоса

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Польша и балтийские государства, выполняя рекомендации ЕС и США, столкнулись с проблемами в энергетической сфере. Об этом сообщило польское издание NDP.

«Правительства Польши и стран Балтии, желая угодить Брюсселю и Вашингтону, проводят политику, которая, по всей видимости, ведет к краху индустриализации. Польша и страны Балтии, слепо следуя указаниям ЕС и США, оказались в энергетической ловушке», — рассказало издание. В Польше и Прибалтике теперь наблюдается резкое подорожание электроэнергии и отопления.

В публикации отмечается, что отказ от доступных энергоресурсов и выход из системы BRELL не привели к повышению безопасности, а, напротив, спровоцировали кризис, который негативно сказывается на промышленности, ведет к росту безработицы и усилению бедности. Страны Балтии, покинувшие БРЭЛЛ, переориентировались на закупки электроэнергии из Норвегии и Швеции через биржу Nord Pool, однако столкнулись с чрезмерно высокими тарифами.

В начале февраля 2025 года страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ. Уже к середине месяца стоимость электроэнергии достигла максимальных значений, превышающих показатели 2025 года, передает «360.ru».

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Польша и балтийские государства, выполняя рекомендации ЕС и США, столкнулись с проблемами в энергетической сфере. Об этом сообщило польское издание NDP. «Правительства Польши и стран Балтии, желая угодить Брюсселю и Вашингтону, проводят политику, которая, по всей видимости, ведет к краху индустриализации. Польша и страны Балтии, слепо следуя указаниям ЕС и США, оказались в энергетической ловушке», — рассказало издание. В Польше и Прибалтике теперь наблюдается резкое подорожание электроэнергии и отопления. В публикации отмечается, что отказ от доступных энергоресурсов и выход из системы BRELL не привели к повышению безопасности, а, напротив, спровоцировали кризис, который негативно сказывается на промышленности, ведет к росту безработицы и усилению бедности. Страны Балтии, покинувшие БРЭЛЛ, переориентировались на закупки электроэнергии из Норвегии и Швеции через биржу Nord Pool, однако столкнулись с чрезмерно высокими тарифами. В начале февраля 2025 года страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ. Уже к середине месяца стоимость электроэнергии достигла максимальных значений, превышающих показатели 2025 года, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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