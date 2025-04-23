23 апреля 2025

Челябинец получил десять лет за финансирование терроризма. Видео

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Задержали финансиста террористов в октябре 2023 года
Задержали финансиста террористов в октябре 2023 года Фото:

Житель Челябинской области отправится в тюрьму на десять лет за поддержку международных террористических организаций (МТО). Мужчина перечислял деньги членам МТО, понимая, что их деятельность представляет угрозу безопасности России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал челябинца виновным за поддержку терроризма. УФСБ России по Челябинской области установило, что виновный разделял радикальные исламские взгляды и оказывал денежную поддержку боевикам за границей в период с июня 2022-го по февраль 2023 года. Он осознавал, что организации представляют угрозу для страны и их деятельность на территории РФ запрещена», — отметили в пресс-службе.

Суд признал его виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Задержали спонсора террористов в октябре 2023 года.

Ранее в Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника украинской идеологии, который в интернете открыто призывал к террористической и экстремистской деятельности, а также финансировал антироссийскую военную организацию.

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Житель Челябинской области отправится в тюрьму на десять лет за поддержку международных террористических организаций (МТО). Мужчина перечислял деньги членам МТО, понимая, что их деятельность представляет угрозу безопасности России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. «Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал челябинца виновным за поддержку терроризма. УФСБ России по Челябинской области установило, что виновный разделял радикальные исламские взгляды и оказывал денежную поддержку боевикам за границей в период с июня 2022-го по февраль 2023 года. Он осознавал, что организации представляют угрозу для страны и их деятельность на территории РФ запрещена», — отметили в пресс-службе. Суд признал его виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Задержали спонсора террористов в октябре 2023 года. Ранее в Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали сторонника украинской идеологии, который в интернете открыто призывал к террористической и экстремистской деятельности, а также финансировал антироссийскую военную организацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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