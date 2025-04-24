Президент Эстонии не принял поправку, которая запрещает православную церковь

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Отказ от православной церкви нарушает конституцию, сказал президент Эстонии
Отказ от православной церкви нарушает конституцию, сказал президент Эстонии Фото:

Президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать поправки к закону, направленные на разрыв канонических связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с православной церковью. По его мнению, документ нарушает конституционные принципы свободы вероисповедания и объединений.

«В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», — цитирует президента газета Postimees. Карис вернул документ в парламент для повторного обсуждения и устранения правовых несоответствий.

Ранее эстонский парламент в третьем чтении одобрил закон, лишающий ЭПХЦ (ранее Эстонская православная церковь Московского патриархата) канонической связи с РПЦ. В церкви назвали эти меры дискриминационными и заявили, что они нарушают свободу вероисповедания. Представители ЭПХЦ также выразили намерение обратиться в международные инстанции для защиты прав прихожан и Пюхтицкого ставропигиального монастыря, который подчиняется непосредственно патриарху Московскому.

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Президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать поправки к закону, направленные на разрыв канонических связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с православной церковью. По его мнению, документ нарушает конституционные принципы свободы вероисповедания и объединений. «В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», — цитирует президента газета Postimees. Карис вернул документ в парламент для повторного обсуждения и устранения правовых несоответствий. Ранее эстонский парламент в третьем чтении одобрил закон, лишающий ЭПХЦ (ранее Эстонская православная церковь Московского патриархата) канонической связи с РПЦ. В церкви назвали эти меры дискриминационными и заявили, что они нарушают свободу вероисповедания. Представители ЭПХЦ также выразили намерение обратиться в международные инстанции для защиты прав прихожан и Пюхтицкого ставропигиального монастыря, который подчиняется непосредственно патриарху Московскому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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