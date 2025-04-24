Президент Эстонии не принял поправку, которая запрещает православную церковь

Президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать поправки к закону, направленные на разрыв канонических связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с православной церковью. По его мнению, документ нарушает конституционные принципы свободы вероисповедания и объединений.
«В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», — цитирует президента газета Postimees. Карис вернул документ в парламент для повторного обсуждения и устранения правовых несоответствий.
Ранее эстонский парламент в третьем чтении одобрил закон, лишающий ЭПХЦ (ранее Эстонская православная церковь Московского патриархата) канонической связи с РПЦ. В церкви назвали эти меры дискриминационными и заявили, что они нарушают свободу вероисповедания. Представители ЭПХЦ также выразили намерение обратиться в международные инстанции для защиты прав прихожан и Пюхтицкого ставропигиального монастыря, который подчиняется непосредственно патриарху Московскому.
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