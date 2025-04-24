Макрон хочет настроить Трампа против Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа направить свой гнев на российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщает американская пресса.
«Гнев американцев должен быть направлен исключительно на одного человека — президента Путина», — Эммануэля Макрона цитирует Politico. По мнению президента Франции, Москва не искренна в стремлении положить конец украинскому кризису.
Ранее Макрон заявил, что Европа имеет права отправлять военный контингент на Украину без учета мнения РФ, передает RT. До этого Трамп обрушился с резкой критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Позицию Киева по Крыму в Белом доме называют вредной, отмечает телеканал 360.
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