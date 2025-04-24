24 апреля 2025

На Миасском машзаводе хотят продать цеха, где выполняют гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На заводе Роскосмоса в Миассе избавляются от стратегических цехов
На заводе Роскосмоса в Миассе избавляются от стратегических цехов Фото:

На обанкроченном Миасском машиностроительном заводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру Роскосмоса, решили продать цеха, где выполняется гособоронзаказ (ГОЗ). Для решения вопроса конкурсный управляющий Анатолий Селищев собирает кредиторов.

«Сообщение о собрании кредиторов. Повестка: утверждение положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО „ММЗ“ (единая производственная площадка — ТЭЦ, корпус 46 и имущество, используемое в выполнении ГОЗ)», — заявил Селищев на «Федресурсе».

Внеочередное собрание инициировал Россельхозбанк. Финорганизация является кредитором предприятия. Мероприятие в заочной форме пройдет 7 мая.

Банкротом ММЗ стал в июле 2022 года. На заводе ведется конкурсное управление, срок которого продлили до июня 2025 года.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы банка, Роскосмоса и в офис ММЗ. Ответы будут опубликованы, когда поступят.

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На обанкроченном Миасском машиностроительном заводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру Роскосмоса, решили продать цеха, где выполняется гособоронзаказ (ГОЗ). Для решения вопроса конкурсный управляющий Анатолий Селищев собирает кредиторов. «Сообщение о собрании кредиторов. Повестка: утверждение положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО „ММЗ“ (единая производственная площадка — ТЭЦ, корпус 46 и имущество, используемое в выполнении ГОЗ)», — заявил Селищев на «Федресурсе». Внеочередное собрание инициировал Россельхозбанк. Финорганизация является кредитором предприятия. Мероприятие в заочной форме пройдет 7 мая. Банкротом ММЗ стал в июле 2022 года. На заводе ведется конкурсное управление, срок которого продлили до июня 2025 года. При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы банка, Роскосмоса и в офис ММЗ. Ответы будут опубликованы, когда поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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