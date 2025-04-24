На Миасском машзаводе хотят продать цеха, где выполняют гособоронзаказ

На обанкроченном Миасском машиностроительном заводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру Роскосмоса, решили продать цеха, где выполняется гособоронзаказ (ГОЗ). Для решения вопроса конкурсный управляющий Анатолий Селищев собирает кредиторов.
«Сообщение о собрании кредиторов. Повестка: утверждение положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО „ММЗ“ (единая производственная площадка — ТЭЦ, корпус 46 и имущество, используемое в выполнении ГОЗ)», — заявил Селищев на «Федресурсе».
Внеочередное собрание инициировал Россельхозбанк. Финорганизация является кредитором предприятия. Мероприятие в заочной форме пройдет 7 мая.
Банкротом ММЗ стал в июле 2022 года. На заводе ведется конкурсное управление, срок которого продлили до июня 2025 года.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы банка, Роскосмоса и в офис ММЗ. Ответы будут опубликованы, когда поступят.
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