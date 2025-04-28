В Екатеринбурге взлетели цены на жилые комнаты

Стоимость комнат в Екатеринбурге выросла на 5,3% с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
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Один «квадрат» комнаты стал стоить 102,2 тысяч рублей
Один «квадрат» комнаты стал стоить 102,2 тысяч рублей Фото:

Покупка комнаты в Екатеринбурге стала дороже на 5,3% с начала 2025 года. Изменения цен проанализировали аналитики портала «Мир квартир».

Средняя цена комнат достигла 1,6 миллиона рублей (+5,3%). Квадратный метр за этот же период стал дороже на 2,5%, а стоимость в среднем составила 102,2 тысяч рублей.

«Если сравнить динамику по комнатам с ростом цен на обычные квартиры на „вторичке“, то последние сильно проигрывают: в сегменте квартир средняя цена лота с начала года выросла всего на 2%. Динамика за квадратный метр также уступает „комнатной“: 2% против 3%», — прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко. Рост цен, по его мнению, обусловлен отсутствием доступной ипотеки: люди покупают то, на что хватает накоплений, зачастую это всего лишь комната.

Ранее URA.RU рассказывало, что для покупки квартиры на вторичном рынке свердловчанам придется копить 5,4 года. При этом предполагалось, что вся зарплата жителя будет уходить в накопление: он не будет есть, пить, оплачивать аренду жилья и транспорт до момента покупки жилья.

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Покупка комнаты в Екатеринбурге стала дороже на 5,3% с начала 2025 года. Изменения цен проанализировали аналитики портала « Мир квартир» . Средняя цена комнат достигла 1,6 миллиона рублей (+5,3%). Квадратный метр за этот же период стал дороже на 2,5%, а стоимость в среднем составила 102,2 тысяч  рублей. « Если сравнить динамику по комнатам с ростом цен на обычные квартиры на „вторичке“, то последние сильно проигрывают: в сегменте квартир средняя цена лота с начала года выросла всего на 2%. Динамика за квадратный метр также уступает „комнатной“: 2% против 3%» , — прокомментировал генеральный директор портала Павел Луценко. Рост цен, по его мнению, обусловлен отсутствием доступной ипотеки: люди покупают то, на что хватает накоплений, зачастую это всего лишь комната. Ранее URA.RU рассказывало, что для покупки квартиры на вторичном рынке свердловчанам придется копить 5,4 года. При этом предполагалось, что вся зарплата жителя будет уходить в накопление: он не будет есть, пить, оплачивать аренду жилья и транспорт до момента покупки жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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