29 апреля 2025

В Сургуте появится вторая база отдыха с термальными источниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая база отдыха с термальными источниками появится в конце улицы Университетской
Вторая база отдыха с термальными источниками появится в конце улицы Университетской Фото:

В Сургуте планируют построить вторую базу отдыха с термальными источниками на улице Университетской. Ранее сообщалось только об одной локации — в микрорайоне 35А. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

«Мы прорабатываем еще один земельный участок. В обозримом будущем, скорее всего в этом году, он будет предоставлен инвесторам для дальнейшего проектирования», — сообщил Кириленко.

По словам замглавы Сургута, проекты будет выполнять местный инвестор. Разрешение на строительство базы отдыха в районе спортивной базы «Снежинка» он получит уже в конце этого года — участок находится в долгосрочной аренде сроком на 49 лет.

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В Сургуте планируют построить вторую базу отдыха с термальными источниками на улице Университетской. Ранее сообщалось только об одной локации — в микрорайоне 35А. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы города Артем Кириленко. «Мы прорабатываем еще один земельный участок. В обозримом будущем, скорее всего в этом году, он будет предоставлен инвесторам для дальнейшего проектирования», — сообщил Кириленко. По словам замглавы Сургута, проекты будет выполнять местный инвестор. Разрешение на строительство базы отдыха в районе спортивной базы «Снежинка» он получит уже в конце этого года — участок находится в долгосрочной аренде сроком на 49 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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