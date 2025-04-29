В Сургуте появится вторая база отдыха с термальными источниками

В Сургуте планируют построить вторую базу отдыха с термальными источниками на улице Университетской. Ранее сообщалось только об одной локации — в микрорайоне 35А. Об этом URA.RU рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.
«Мы прорабатываем еще один земельный участок. В обозримом будущем, скорее всего в этом году, он будет предоставлен инвесторам для дальнейшего проектирования», — сообщил Кириленко.
По словам замглавы Сургута, проекты будет выполнять местный инвестор. Разрешение на строительство базы отдыха в районе спортивной базы «Снежинка» он получит уже в конце этого года — участок находится в долгосрочной аренде сроком на 49 лет.
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