На мосту через реку Косьва в Губахинском округе Пермского края, который был отремонтирован в 2023 году, прошла гарантийная проверка. Об этом сообщается на сайте краевого министерства транспорта.
«Комиссия оценила состояние сооружения спустя почти год после окончания работ. В результате осмотра выявлены незначительные замечания, которые будут устранены подрядчиком в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств», — сообщает ведомство.
Мост был построен в 1957 году и долгое время оставался единственной связью между Верхней и Новой Губахой. После появления альтернативных маршрутов он остается востребованным и ведет на природные и туристические локации: подвесной мост, Ладейная гора, декорации «Сердце Пармы», гора Сапог, город-призрак Старая Губаха.
Декорации к фильму «Сердце Пармы» представляют собой 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи по образцу XV века. Комплекс регулярно включают в программу экскурсионных маршрутов. В ближайшее время он будет отреставрирован.
Ранее URA.RU сообщало о сроках сдачи моста через реку Чусовая в Перми. Они были перенесены на 2027 год.
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