01 мая 2025

Мост, ведущий на пермские туристические локации, выдержал гарантийную проверку

Мост через Косьву в Губахе Пермского края прошел гарантийную проверку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост был построен а 1957 году
Мост был построен а 1957 году Фото:

На мосту через реку Косьва в Губахинском округе Пермского края, который был отремонтирован в 2023 году, прошла гарантийная проверка. Об этом сообщается на сайте краевого министерства транспорта.

«Комиссия оценила состояние сооружения спустя почти год после окончания работ. В результате осмотра выявлены незначительные замечания, которые будут устранены подрядчиком в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств», — сообщает ведомство.

Мост был построен в 1957 году и долгое время оставался единственной связью между Верхней и Новой Губахой. После появления альтернативных маршрутов он остается востребованным и ведет на природные и туристические локации: подвесной мост, Ладейная гора, декорации «Сердце Пармы», гора Сапог, город-призрак Старая Губаха.

Декорации к фильму «Сердце Пармы» представляют собой 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи по образцу XV века. Комплекс регулярно включают в программу экскурсионных маршрутов. В ближайшее время он будет отреставрирован.

Ранее URA.RU сообщало о сроках сдачи моста через реку Чусовая в Перми. Они были перенесены на 2027 год.

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На мосту через реку Косьва в Губахинском округе Пермского края, который был отремонтирован в 2023 году, прошла гарантийная проверка. Об этом сообщается на сайте краевого министерства транспорта. «Комиссия оценила состояние сооружения спустя почти год после окончания работ. В результате осмотра выявлены незначительные замечания, которые будут устранены подрядчиком в ближайшее время в рамках гарантийных обязательств», — сообщает ведомство. Мост был построен в 1957 году и долгое время оставался единственной связью между Верхней и Новой Губахой. После появления альтернативных маршрутов он остается востребованным и ведет на природные и туристические локации: подвесной мост, Ладейная гора, декорации «Сердце Пармы», гора Сапог, город-призрак Старая Губаха. Декорации к фильму «Сердце Пармы» представляют собой 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи по образцу XV века. Комплекс регулярно включают в программу экскурсионных маршрутов. В ближайшее время он будет отреставрирован. Ранее URA.RU сообщало о сроках сдачи моста через реку Чусовая в Перми. Они были перенесены на 2027 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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