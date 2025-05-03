Mash: у звезды «Гостьи из будущего» обнаружили онкологию

У Наталии Гусевой-Мурашкевич, российской актрисы, прославившейся исполнением роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего», диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщают telegram-каналы.
«После анализов ей (Гусевой-Мурашкевич, — прим. URA.RU) подтвердили страшный диагноз. Несколько лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований», — пишет Mash. Также сообщается, что 53-летняя актриса постоянно посещает врачей.
Отмечается, что женщина уже перенесла ряд операций, однако справиться с заболеванием до сих пор не удалось. Медики настоятельно рекомендовали ей воздерживаться от выполнения тяжелых физических нагрузок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.