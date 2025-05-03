Mash: у звезды «Гостьи из будущего» обнаружили онкологию

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У 53-летней актрисы обнаружена онкология, пишет Mash
У 53-летней актрисы обнаружена онкология, пишет Mash Фото:

У Наталии Гусевой-Мурашкевич, российской актрисы, прославившейся исполнением роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего», диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщают telegram-каналы.

«После анализов ей (Гусевой-Мурашкевич, — прим. URA.RU) подтвердили страшный диагноз. Несколько лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований», — пишет Mash. Также сообщается, что 53-летняя актриса постоянно посещает врачей.

Отмечается, что женщина уже перенесла ряд операций, однако справиться с заболеванием до сих пор не удалось. Медики настоятельно рекомендовали ей воздерживаться от выполнения тяжелых физических нагрузок.

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У Наталии Гусевой-Мурашкевич, российской актрисы, прославившейся исполнением роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего», диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщают telegram-каналы. «После анализов ей (Гусевой-Мурашкевич, — прим. URA.RU) подтвердили страшный диагноз. Несколько лет бывшая актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных новообразований», — пишет Mash. Также сообщается, что 53-летняя актриса постоянно посещает врачей. Отмечается, что женщина уже перенесла ряд операций, однако справиться с заболеванием до сих пор не удалось. Медики настоятельно рекомендовали ей воздерживаться от выполнения тяжелых физических нагрузок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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