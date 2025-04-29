Гладков: количество раненных при обстреле ВСУ увеличилось до 8 человек

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены восемь человек, двое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что им оказывают медицинскую помощь.
«Атаки ВСУ по мирному населению продолжаются. Ранены еще пять жителей», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Так, в населенном пункте Новая Таволжанка беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранения получили двое мужчин. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу, где у одного из них были выявлены минно-взрывная травма, осколочные повреждения головы и руки. У второго зафиксирована баротравма. Оба мужчины направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль же полностью сгорел.
Кроме того, в Борисовском районе на участке автодороги между Новоалександровкой и Становым дрон ударил по автомобилю. Женщина, находившаяся в транспортном средстве, получила тяжелые осколочные ранения живота и плеча. Ее увезли в областную клиническую больницу. Лобовое стекло автомобиля разбито, поврежден кузов. Также на дороге между Красной Яругой и Отрадовкой БПЛА атаковал припаркованный автомобиль. Два мужчины, находившиеся рядом, получили осколочные ранения нижних конечностей. Транспортное средство повреждено.
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