Во Владимирской области 9 мая состоится Парад Победы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Парад будет, на площади», — заявил Авдеев. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что в целях безопасности традиционная акция «Бессмертный полк», скорее всего, пройдет не в классическом формате. Окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня-завтра. Авдеев также попросил всех тех, кто придет на парад, принести портреты своих родных. Кроме того, глава региона уточнил, что полноценный парад пройдет не только во Владимире, но и в Коврове, который носит звание «Города воинской славы».
В этом году из-за соображений безопасности и сложной обстановки в ряде российских регионов, включая Крым, Севастополь и приграничные области, были отменены или изменены форматы массовых мероприятий ко Дню Победы. Во многих городах парады и шествия «Бессмертного полка» пройдут в ограниченном или онлайн-формате. Салюты также будут отменены. Полноценные парады сохраняются лишь в отдельных городах, таких как Москва и города воинской славы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.