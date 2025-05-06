В Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-63 с коляской, сошедший с конвейера Ирбитского завода (ИМЗ «Урал») в 1969 году. Продавец оценил раритетную технику в 44 тысячи 999 рублей. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.
«Мотоцикл с коляской М-63 1969 года выпуска. На ходу или нет, не готова ответить, поскольку не заводили. Стоял 20 лет в гараже, но когда ставили, работал хорошо и исправно. Есть два шлема того времени и запасное колесо», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Также автор объявления указал, что пробег мотоцикла составляет 184 тысячи километров. Объем двигателя — 643 кубических сантиметра, а мощность — 28 лошадиных сил. По документам у техники был один владелец.
Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске продают первый советский автомобиль для массового потребителя «Москвич-400». Продавец назначил за него цену в 440 тысяч рублей.
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