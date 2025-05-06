В Челябинске продают редкий мотоцикл «Урал», простоявший в гараже 20 лет. Скрин

В Челябинске на продажу выставили мотоцикл с коляской М-63 за 44 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоцикл «Урал» ценится не только в России, но и за рубежом
Мотоцикл «Урал» ценится не только в России, но и за рубежом Фото:

В Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-63 с коляской, сошедший с конвейера Ирбитского завода (ИМЗ «Урал») в 1969 году. Продавец оценил раритетную технику в 44 тысячи 999 рублей. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.

«Мотоцикл с коляской М-63 1969 года выпуска. На ходу или нет, не готова ответить, поскольку не заводили. Стоял 20 лет в гараже, но когда ставили, работал хорошо и исправно. Есть два шлема того времени и запасное колесо», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Также автор объявления указал, что пробег мотоцикла составляет 184 тысячи километров. Объем двигателя — 643 кубических сантиметра, а мощность — 28 лошадиных сил. По документам у техники был один владелец.

Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске продают первый советский автомобиль для массового потребителя «Москвич-400». Продавец назначил за него цену в 440 тысяч рублей.

Выставленному на продажу мотоциклу более 50 лет
Выставленному на продажу мотоциклу более 50 лет
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В Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-63 с коляской, сошедший с конвейера Ирбитского завода (ИМЗ «Урал») в 1969 году. Продавец оценил раритетную технику в 44 тысячи 999 рублей. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Мотоцикл с коляской М-63 1969 года выпуска. На ходу или нет, не готова ответить, поскольку не заводили. Стоял 20 лет в гараже, но когда ставили, работал хорошо и исправно. Есть два шлема того времени и запасное колесо», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Также автор объявления указал, что пробег мотоцикла составляет 184 тысячи километров. Объем двигателя — 643 кубических сантиметра, а мощность — 28 лошадиных сил. По документам у техники был один владелец. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске продают первый советский автомобиль для массового потребителя «Москвич-400». Продавец назначил за него цену в 440 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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