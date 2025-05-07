Больницы, почта и ЗАГС: как работают важные службы в День Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8-9 мая государственные и частные клиники, почта, МФЦ и ЗАГСы изменят график работы. О том, когда можно будет попасть в важные службы, — в материале URA.RU.
Больницы
Экстренную помощь будут оказывать, как обычно — круглосуточно. Но на приемы к некоторым специалистам в эти дни можно будет по определенным графикам, который каждая больница устанавливает самостоятельно. Например, в поликлиниках ДГКБ №9 кабинеты неотложной помощи в педиатрических отделениях будут работать посменно — с 8:00 до 20:00. Перевязки 8 и 9 мая будут делать с 8:00 до 11:00 в поликлинике на Испанских рабочих, 28. В День Победы в это же время можно обратиться на ул. Бебеля, 160. В ЦГБ №23 неотложную помощь можно будет получить с 8:00 до 20:00 (как и во многих других больницах). С признаками ОРВИ и температуры с 9 по 11 мая приходить с 9:00 до 16:00 на Корепина, 25. При этом в праздничные дни график работы меняют и частные клиники, о чем они сообщают на своих сайтах.
Круглосуточные травмпункты
- ЦГКБ №14 (ул. Суворовский Переулок, 5в);
- ЦГКБ №2 (ул. Челюскинцев, 3/5);
- ГБ №36 (ул. Бажова, 124а);
- ЦГБ №7 (ул. Вилонова, 33);
- ЦГКБ №23 (ул. Старых Большевиков, 9).
«Почта России»
Отделения закроются на час раньше 8 мая — в 18:00. В День Победы ни одно отделение работать не будет. Почтальоны также не будут разносить посылки и газеты. При этом пенсии и пособия будут доставлять по графику, согласованному с местными отделениями соцфонда.
ЗАГСы
В День Победы отделы работать не будут. 8 мая можно обратиться по любым вопросам в ЗАГСы Верх-Исетского (ул. Металлургов, 44), Ленинского (ул. Сакко и Ванцетти, 105/1), Октябрьского района (ул. Луначарского, 220), а также во Дворец бракосочетаний (ул. Карла Либкнехта, 3) и ЗАГС Екатеринбурга — для регистрации смерти (ул. Белинского, 135).
МФЦ «Мои документы»
Большинство отделений не будут работать 8 и 9 мая, однако некоторые продолжат принимать жителей города 8 мая. Открыты отделения будут с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Героев России, 2; ул. Техническая, 63; ул. Бориса Ельцина, 3; ул. Громова, 145; ул. Рощинская, 21; ул. Готвальда, 6/4.
Экзаменационные отделы ГИБДД 8 и 9 мая по всему региону не будут вести прием, а с 10 мая — уже по графику. Часы приема изменятся и во многих банках (можно уточнить на их сайтах). Изменения в графиках работы — не единственное, с чем столкнутся жители уральской столицы. В эти дни частично запретят продажу алкоголя (вблизи мест празднования), часть улиц будет перекрыта для движения машин, самокатов и пешеходов — особенно в центре города. При этом все платные парковки станут бесплатными (с 1-го по 11 мая), как и проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах 9 мая. Посещать леса по-прежнему нельзя из-за особого противопожарного режима.
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