ЗАГСы Екатеринбурга изменят график работы в майские праздники: где будет ажиотаж

В Екатеринбурге отделы ЗАГС в майские праздники будут работать посменно
© Служба новостей «URA.RU»
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В майские праздники планируют пожениться десятки пар
В майские праздники планируют пожениться десятки пар Фото:

В майские праздники ЗАГСы Екатеринбурга изменят график работы. При этом жители уральской столицы активно подают заявления, чтобы жениться в эти дни. О том, как будут работать отделы, — в материале URA.RU.

Принимать ЗАГСы будут в определенные дни — кроме 9 мая — в День Победы отделения не будут работать. В праздники обратиться с 10:00 до 14:00 по любым вопросам можно будет в любой отдел за исключением двух — в Чкаловском районе и городском. 5 и 7 мая отделы будут работать по своим графикам (кроме ЗАГСа в Чкаловском районе).

В какие дни работают ЗАГСы

  • Верх-Исетский район (ул. Металлургов, 44): 1 и 8 мая;
  • Железнодорожный район (ул. Братьев Быковых, 7): 4 и 10 мая;
  • Кировский район (ул. Лодыгина, 8): 4 и 10 мая;
  • Ленинский район (ул. Сакко и Ванцетти, 105/1): 3 и 8 мая;
  • Октябрьский район (ул. Луначарского, 220): 1 и 8 мая;
  • Орджоникидзевский район (ул. Кузнецова, 2) 2 и 10 мая;
  • Дворец бракосочетаний уральской столицы (ул. Карла Либкнехта, 3): 3 мая и 8 мая;
  • Чкаловский район (ул. Титова, 26) 5 мая регистрирует только по поданным заявлениям;
  • ЗАГС Екатеринбурга (ул. Белинского, 135) будет регистрировать смерть 3, 4, 8 и 11 мая.

Где будет ажиотаж

К 29 апреля уже 40 пар подали заявления на регистрацию брака в городские ЗАГСы. Из них 29 пар хотят жениться во Дворце бракосочетаний Екатеринбурга. Остальные пары планируют вступить в брак в Октябрьском ЗАГСе. При этом в весенние праздники в прошлом году было создано 106 семей.

В апреле на «Екатеринбург-Арене» тоже начали проводить свадьбы. Для этого можно подать заявление на «Госуслугах» и оплатить госпошлину — 350 рублей. Бракосочетания там теперь проходят по четвергам — в дни, когда нет игр. На этой площадке пожениться в майские праздники планирует одна пара.

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В майские праздники ЗАГСы Екатеринбурга изменят график работы. При этом жители уральской столицы активно подают заявления, чтобы жениться в эти дни. О том, как будут работать отделы, — в материале URA.RU. Принимать ЗАГСы будут в определенные дни — кроме 9 мая — в День Победы отделения не будут работать. В праздники обратиться с 10:00 до 14:00 по любым вопросам можно будет в любой отдел за исключением двух — в Чкаловском районе и городском. 5 и 7 мая отделы будут работать по своим графикам (кроме ЗАГСа в Чкаловском районе). В какие дни работают ЗАГСы Где будет ажиотаж К 29 апреля уже 40 пар подали заявления на регистрацию брака в городские ЗАГСы. Из них 29 пар хотят жениться во Дворце бракосочетаний Екатеринбурга. Остальные пары планируют вступить в брак в Октябрьском ЗАГСе. При этом в весенние праздники в прошлом году было создано 106 семей. В апреле на «Екатеринбург-Арене» тоже начали проводить свадьбы. Для этого можно подать заявление на «Госуслугах» и оплатить госпошлину — 350 рублей. Бракосочетания там теперь проходят по четвергам — в дни, когда нет игр. На этой площадке пожениться в майские праздники планирует одна пара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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