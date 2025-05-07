Центр Екатеринбурга 9 мая перекроют на время парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на шесть часов раньше — с 00:00 до 14:00. В 20:00 снова введут ограничения до окончания празднования, рассказали в пресс-службе мэрии.
Возле закрытых участков будут дежурить полицейские и военнослужащие. Проезд будет недоступен по:
- проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
- улице Пушкина (от Малышева до Ленина);
- улице Хохрякова (от Малышева до Ленина);
- улице Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина);
- 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
- Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).
Из-за ограничений автобусы, троллейбусы и трамваи с 22:00 будут скапливаться в определенных местах, что приведет к изменению маршрутов. О том, где ждать общественный транспорт и какие еще запреты введут в День Победы — в инструкции URA.RU.
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