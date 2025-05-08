Победа в Великой Отечественной и день Европы: что отмечают 9 мая в России и мире

9 мая 2025 года в России и мире отмечают несколько праздников. Самый главный — День победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В этот день по всей России и другим странам проходят парады и памятные мероприятия. Кроме того, в мире отмечают День Европы, а в церквях вспоминают святых Василия и Стефана. О главных праздниках и традициях 9 мая — в материале URA.RU.
Праздники 9 мая 2025
День победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне
9 мая 2025 года отмечается 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эту дату празднуют не только на территории бывшего СССР, но и в других странах. В День Победы вспоминают павшим бойцов и чествуют ветеранов.
Вторая мировая война на территории Советского Союза началась 22 июня 1941 года и продолжалось почти четыре года. В 1944 году Красная армия перешла к активным наступательным действиям, начав освобождение оккупированных земель и вытеснение противника. Уже в апреле 1945 года советские войска достигли Берлина — столицы Германии.
В ходе масштабных боев Восточно-Прусской операции советские солдаты прорвали оборонительные рубежи нацистов, вышли к Балтийскому морю и уничтожили основные группировки противника. 2 мая 1945 года наступление завершилось и над Рейхстагом подняли знамя Победы. За весь период войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона граждан.
Международный праздник 9 мая 2025
День Европы
9 мая ежегодно отмечается как символ единства в государствах Европейского союза и Совета Европы. Данная дата также носит название «День Декларации Шумана», поскольку совпадает с годовщиной обнародования этого документа. Его представил 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман.
Православные праздники 9 мая 2025
Родительская суббота — День поминовения усопших воинов
9 мая 2025 года отмечается День поминовения павших воинов — одна из особых родительских суббот, указанных в православном церковном календаре. В этот день верующие вспоминают тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Молитвы совершаются и о тех, кто прошел войну, но ушел из жизни уже после наступления мира. В этот день разрешается посещать кладбища и приводить в порядок могилы. Верующие устраивают поминальную трапезу, на которой традиционно подают блины, кутью и кисель.
День памяти священномученика Василия Амасийского
Василий, епископ Амасийский, жил в начале IV века в Понтийском городе Амасии. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников.
Святитель участвовал в появлении новых храмов и христианских школ, участвовал в двух Поместных Соборах, где отстаивал православие. Василия обвинили в помощи праведной деве Глафире, которую преследовал император Ликиний. На суде святитель решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти.
День памяти святителя Стефана, епископа Пермского.
Святитель Стефан родился в 1340-х годах в городе Устюге Ростовского княжества. В раннем детстве он выучился церковному пению и уставу. В юношестве переехал в Ростов и принял постриг в монастыре Григория Богослова. Там он изучил греческий язык, чтобы пользоваться в оригинале Священным Писанием и творениями Отцов Церкви.
В 1379 году Стефан предпринял миссионерский поход в зырянский край — Пермь Вычегодскую. Позже построил первые церкви на берегах Выми, Вычегды, Сысолы и основал древнепермскую письменность. Ему также приписывают также написание нескольких икон, самая известная из них — «Зырянская Троица». Он умер 9 мая 1396 года и похоронен в кремлевской церкви Спаса на Бору.
Народные праздники 9 мая 2025
День Глафиры Горошницы (Глафиров день)
9 мая отмечают народный праздник — день Глафиры Горошницы. Название «Горошница» праздник получил потому, что это идеальное время для посадки гороха. В этот день вспоминают праведную Глафиру Амасийскую, жившую в IV веке и служившую при дворе Констанции — супруги императора Ликиния.
Несмотря на то, что в 313 году Ликиний издал эдикт о веротерпимости, позволяющий исповедовать христианство, сам император оставался противником новой веры и продолжал преследовать христиан. Глафира отказалась отречься от своей религии, за что в 322 году была приговорена к смертной казни.
Наши предки верили, что этот день пограничный между весной и летом. В это время женщины молились о здоровье, семейном благополучии и удачном замужестве. Особое внимание уделялось наблюдению за небом и поведением птиц, поскольку существовало поверье, что в день Глафиры сама природа вступает в диалог с человеком. Считалось, что этот день подходит для выполнения домашних обязанностей, однако для дальних поездок и шумных застолий он был неблагоприятен.
Что можно делать 9 мая
- Молиться о защите семьи, особенно для женщин и детей.
- Заниматься уборкой, стиркой, наведением порядка в доме и во дворе.
- Вести наблюдения за природой — птицами, насекомыми, зверьём.
- Успокаивать ссоры и мирить поссорившихся.
- Подкармливать домашних и уличных животных — к добру и благополучию.
Что нельзя делать 9 мая
В это время нельзя отправляться в дальнюю дорогу — путь может быть неблагоприятным. Также не рекомендуется употреблять алкоголь и устраивать шумные застолья, особенно с алкоголем. Считается, что можно прогнать удачу, если в это время жаловаться на судьбу. Кроме того, нельзя сплетничать и ссориться.
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