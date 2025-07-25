Кабмин РФ изучает возможность установления разных ставок по ипотеке

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Власти изучают идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке, заявил Хуснуллин
Власти изучают идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке, заявил Хуснуллин Фото:

Правительство России анализирует возможность введения дифференцированных ставок по льготной ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом», — сказал Хуснуллин. Цитата по ТАСС.

Ранее в Государственной думе предложила соответствующим министерствам рассмотреть возможность установления дифференцированных ставок по семейной ипотеке, учитывая регион проживания заемщиков и число детей в семье. Как заявил председатель органа Вячеслав Володин, ставка по ипотечным кредитам в стране плоская и не учитывает различные доходы в регионах. Около 40% всех кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, приходится на Москву, передает RT.

В то же время депутат Государственной думы Светлана Бессараб выступила с инициативой внедрить в России программы льготной аренды жилья и ипотечного кредитования для молодых граждан, пишет «Царьград». Это, по ее мнению, может облегчить их переход к самостоятельной жизни.

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Правительство России анализирует возможность введения дифференцированных ставок по льготной ипотеке. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом», — сказал Хуснуллин. Цитата по ТАСС. Ранее в Государственной думе предложила соответствующим министерствам рассмотреть возможность установления дифференцированных ставок по семейной ипотеке, учитывая регион проживания заемщиков и число детей в семье. Как заявил председатель органа Вячеслав Володин, ставка по ипотечным кредитам в стране плоская и не учитывает различные доходы в регионах. Около 40% всех кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, приходится на Москву, передает RT. В то же время депутат Государственной думы Светлана Бессараб выступила с инициативой внедрить в России программы льготной аренды жилья и ипотечного кредитования для молодых граждан, пишет «Царьград». Это, по ее мнению, может облегчить их переход к самостоятельной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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