Мэрия Перми займется восстановлением трех пожарных водоемов

Власти Перми ищут подрядчика, который подготовит документацию на ремонт трех пожарных водоемов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Подготовка документации на ремонт пожарных водоемов в Мотовилихинском районе Перми около здания на ул. Архирейка, 17, у дома на ул. Окраинная, 1, а также на ул. Фурманова, 1. Начальная цена контракта — 492 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера.
Согласно документации, процент износа пожарных резервуаров составляет от 25 до 70%. Подрядчик должен будет провести детальное обследование объектов, а затем приступить к разработке проектно-сметной документации на их ремонт.
Ранее прокуратура выявила нехватку в Добрянке Пермского края мест забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд.
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