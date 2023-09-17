17 сентября 2023
16 сентября 2023

Мэрия Перми займется восстановлением трех пожарных водоемов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет у мэрии. Пермь , тучи на городом, лето в перми
Власти Перми готовятся к ремонту пожарных водоемов Фото:

Власти Перми ищут подрядчика, который подготовит документацию на ремонт трех пожарных водоемов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Подготовка документации на ремонт пожарных водоемов в Мотовилихинском районе Перми около здания на ул. Архирейка, 17, у дома на ул. Окраинная, 1, а также на ул. Фурманова, 1. Начальная цена контракта — 492 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера.

Согласно документации, процент износа пожарных резервуаров составляет от 25 до 70%. Подрядчик должен будет провести детальное обследование объектов, а затем приступить к разработке проектно-сметной документации на их ремонт.

Ранее прокуратура выявила нехватку в Добрянке Пермского края мест забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд.

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Власти Перми ищут подрядчика, который подготовит документацию на ремонт трех пожарных водоемов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Подготовка документации на ремонт пожарных водоемов в Мотовилихинском районе Перми около здания на ул. Архирейка, 17, у дома на ул. Окраинная, 1, а также на ул. Фурманова, 1. Начальная цена контракта — 492 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно документации, процент износа пожарных резервуаров составляет от 25 до 70%. Подрядчик должен будет провести детальное обследование объектов, а затем приступить к разработке проектно-сметной документации на их ремонт. Ранее прокуратура выявила нехватку в Добрянке Пермского края мест забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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