Мэрия Перми займется восстановлением трех пожарных водоемов

18 сентября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Власти Перми готовятся к ремонту пожарных водоемов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми ищут подрядчика, который подготовит документацию на ремонт трех пожарных водоемов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Подготовка документации на ремонт пожарных водоемов в Мотовилихинском районе Перми около здания на ул. Архирейка, 17, у дома на ул. Окраинная, 1, а также на ул. Фурманова, 1. Начальная цена контракта — 492 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно документации, процент износа пожарных резервуаров составляет от 25 до 70%. Подрядчик должен будет провести детальное обследование объектов, а затем приступить к разработке проектно-сметной документации на их ремонт. Ранее прокуратура выявила нехватку в Добрянке Пермского края мест забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд.

Власти Перми ищут подрядчика, который подготовит документацию на ремонт трех пожарных водоемов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Подготовка документации на ремонт пожарных водоемов в Мотовилихинском районе Перми около здания на ул. Архирейка, 17, у дома на ул. Окраинная, 1, а также на ул. Фурманова, 1. Начальная цена контракта — 492 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера. Согласно документации, процент износа пожарных резервуаров составляет от 25 до 70%. Подрядчик должен будет провести детальное обследование объектов, а затем приступить к разработке проектно-сметной документации на их ремонт. Ранее прокуратура выявила нехватку в Добрянке Пермского края мест забора воды для пожарных машин. Это стало поводом для обращения местного прокурора в суд.