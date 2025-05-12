На СВО погиб стрелок из Пермского края Евгений Пустовалов

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Он родился 30 января 1991 года в многодетной семье
Он родился 30 января 1991 года в многодетной семье Фото:

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Очерского муниципального округа (Пермский край) Евгений Пустовалов. Руководство муниципалитета выразило глубокие соболезнования сыну погибшего, его братьям, сестре, а также всем родственникам и близким.

«Евгений Пустовалов родился 30 января 1991 года в городе Очер в многодетной семье. После окончания средней школы № 3 он трудился на Очерском заводе, а также был занят в строительной сфере. На момент участия в специальной военной операции Пустовалов проходил службу в должности стрелка. Он погиб 6 марта текущего года», — сообщила администрации Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». 

Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 мая в Центральном доме культуры в 11:00. Гражданская панихида запланирована на 12:00. В 12:30 отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви.

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В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Очерского муниципального округа (Пермский край) Евгений Пустовалов. Руководство муниципалитета выразило глубокие соболезнования сыну погибшего, его братьям, сестре, а также всем родственникам и близким. «Евгений Пустовалов родился 30 января 1991 года в городе Очер в многодетной семье. После окончания средней школы № 3 он трудился на Очерском заводе, а также был занят в строительной сфере. На момент участия в специальной военной операции Пустовалов проходил службу в должности стрелка. Он погиб 6 марта текущего года», — сообщила администрации Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 мая в Центральном доме культуры в 11:00. Гражданская панихида запланирована на 12:00. В 12:30 отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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