На СВО погиб стрелок из Пермского края Евгений Пустовалов

В зоне специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Очерского муниципального округа (Пермский край) Евгений Пустовалов. Руководство муниципалитета выразило глубокие соболезнования сыну погибшего, его братьям, сестре, а также всем родственникам и близким.
«Евгений Пустовалов родился 30 января 1991 года в городе Очер в многодетной семье. После окончания средней школы № 3 он трудился на Очерском заводе, а также был занят в строительной сфере. На момент участия в специальной военной операции Пустовалов проходил службу в должности стрелка. Он погиб 6 марта текущего года», — сообщила администрации Очерского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 мая в Центральном доме культуры в 11:00. Гражданская панихида запланирована на 12:00. В 12:30 отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви.
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