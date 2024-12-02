В Свердловской области со скрипом приняли сложный бюджет на 2025 год

Свердловские депутаты приняли в трех чтениях проект бюджета региона на 2025 и плановые 2026-2027 годы, при этом вопросы к нему были до последнего. Так, депутат-коммунист Габбас Даутов не обнаружил в документе 40 млн рублей на новые очистные сооружения в Нижней Туре, при этом во время согласительных процедур деньги якобы обещали. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из регионального парламента.
«Вопрос обсуждался и с губернатором, давалось и поручение. Было высказано, что будет сделана корректировка в бюджет, во время согласительных я видал цифру в 40 млн рублей. На выходе я выяснил, что деньги не выделяются. Извините, если мы так будет относиться к экологии, мы наши города приведем к такому... Вывод все-таки делать надо», — заявил он и попросил включить вопрос в проект постановления.
Как пояснил председатель комитета по экологии Сергей Никонов, вопрос на согласительных комиссиях действительно обсуждался. Однако выяснилось, что имеющаяся проектно-сметная документация устарела, нужна новая. «Дано поручение главе города и профильному министерству подготовить новую проектно-сметную документацию для дальнейшей реализации», — добавил Никонов.
Большинство депутатов отказались обсуждать вопрос в третьем чтении, как просил Даутов, проект бюджета на 2025-2027 года был принят без этого изменения.
Как ранее сообщало URA.RU, бюджет региона на следующий год получился одним из самых сложных, многие сферы оказались недофинансированы. Основная причина связана с тем, что большая часть денег уйдет на социальную сферу, чтобы выполнить федеральные поручения. Ожидается, что доходы региона в следующем году составят 483 млрд, а расходы — 529 млрд. Объем дефицита увеличивается на 1,3 млрд — до 45,3 млрд.
«Несмотря на то, что мы так быстро приняли бюджет, готовились к этому несколько месяцев. И, пользуясь случаем хочу высказать слова благодарности всем, кто участвовал в процессе — нам было, что обсудить. Все вопросы, которые были системными и необходимыми для включения, были включены. Бюджет взвешенный и оптимистичный», — подытожила спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Депутаты аплодировали.
«Высокий уровень финансового обеспечения Свердловской области позволит региону эффективно работать по достижению национальных целей и стратегических задач развития, установленных президентом Владимиром Путиным, и выполнить поручения главы региона Евгения Куйвашева по социальной поддержке свердловчан и инфраструктурному развитию Среднего Урала. Так, главный финансовый документ региона предусматривает увеличение финансирования в 2025 году социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства», — добавили в департаменте информполитики региона. Больше о том, как формировали бюджет, в сюжете URA.RU.
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