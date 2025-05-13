13 мая 2025

В ХМАО религиозные организации привлекут к работе против терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти муниципалитетов Югры привлекут НКО и религиозные организации к работе против терроризма
Власти муниципалитетов Югры привлекут НКО и религиозные организации к работе против терроризма Фото:

В ХМАО власти муниципалитетов начнут привлекать религиозные и общественные организации к просветительской работе против терроризма. Такое поручение дал губернатор округа Руслан Кухарук.

«Перед всей страной сегодня стоит важнейшая задача — не допустить разобщенности. Поручил главам муниципалитетов привлечь представителей религиозных и общественных организаций к просветительской работе против терроризма», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

В настоящее время НКО и религиозные организации активно помогают участникам СВО и их семьям. В Югре работают 202 религиозные организации и 103 объединения, сформированные по национально-культурному признаку, поделился глава региона.

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В ХМАО власти муниципалитетов начнут привлекать религиозные и общественные организации к просветительской работе против терроризма. Такое поручение дал губернатор округа Руслан Кухарук. «Перед всей страной сегодня стоит важнейшая задача — не допустить разобщенности. Поручил главам муниципалитетов привлечь представителей религиозных и общественных организаций к просветительской работе против терроризма», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. В настоящее время НКО и религиозные организации активно помогают участникам СВО и их семьям. В Югре работают 202 религиозные организации и 103 объединения, сформированные по национально-культурному признаку, поделился глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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