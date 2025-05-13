В ХМАО религиозные организации привлекут к работе против терроризма

В ХМАО власти муниципалитетов начнут привлекать религиозные и общественные организации к просветительской работе против терроризма. Такое поручение дал губернатор округа Руслан Кухарук.
«Перед всей страной сегодня стоит важнейшая задача — не допустить разобщенности. Поручил главам муниципалитетов привлечь представителей религиозных и общественных организаций к просветительской работе против терроризма», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
В настоящее время НКО и религиозные организации активно помогают участникам СВО и их семьям. В Югре работают 202 религиозные организации и 103 объединения, сформированные по национально-культурному признаку, поделился глава региона.
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