Мощный пожар вспыхнул на астраханской птицефабрике

МЧС ликвидируют возгорание в 2000 кв. м. в Астраханской области
Возгорание произошло на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Пожар затронул двухэтажное здание площадью около 2 тысяч квадратных метров.
«На птицефабрике „Владимировская“ произошло возгорание», — сообщает telegram-канал Администрации района. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, которые занимаются ликвидацией огня. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
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