Мощный пожар вспыхнул на астраханской птицефабрике

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МЧС ликвидируют возгорание в 2000 кв. м. в Астраханской области
МЧС ликвидируют возгорание в 2000 кв. м. в Астраханской области Фото:

Возгорание произошло на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Пожар затронул двухэтажное здание площадью около 2 тысяч квадратных метров.

«На птицефабрике „Владимировская“ произошло возгорание», — сообщает telegram-канал Администрации района. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, которые занимаются ликвидацией огня. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

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Возгорание произошло на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Пожар затронул двухэтажное здание площадью около 2 тысяч квадратных метров. «На птицефабрике „Владимировская“ произошло возгорание», — сообщает telegram-канал Администрации района. На данный момент на месте происшествия работают пожарные, которые занимаются ликвидацией огня. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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