Источник раскрыл, кто может стать новым оператором Кунгурской пещеры

Новым обладателем лицензии на пользование Кунгурской пещеры и проведения там экскурсий должно стать государственное предприятие или подконтрольная властям компания. Таким мнением с URA.RU поделился источник в политэлитах.
«Если лицензию получит компания, полностью подконтрольная властям, это упростит процесс развития пещеры и ее сохранения. Не надо будет каждый раз уговаривать оператора, например, благоустроить территорию вокруг. Не будет бардака с незаконным строительством внутри природного памятника», — считает собеседник.
В пресс-службе администрации губернатора говорят, что решение о том, кто получит лицензию, будет приниматься на федеральном уровне. Ранее стало известно, что Роснедра отозвали лицензию у оператора пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». Сейчас пещера закрыта для посещений.
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