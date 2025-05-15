Источник раскрыл, кто может стать новым оператором Кунгурской пещеры

Новым оператором Кунгурской пещеры должно быть госпредприятие
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый оператор должен бережно обращаться с природным памятником
Новый оператор должен бережно обращаться с природным памятником Фото:

Новым обладателем лицензии на пользование Кунгурской пещеры и проведения там экскурсий должно стать государственное предприятие или подконтрольная властям компания. Таким мнением с URA.RU поделился источник в политэлитах.

«Если лицензию получит компания, полностью подконтрольная властям, это упростит процесс развития пещеры и ее сохранения. Не надо будет каждый раз уговаривать оператора, например, благоустроить территорию вокруг. Не будет бардака с незаконным строительством внутри природного памятника», — считает собеседник.

В пресс-службе администрации губернатора говорят, что решение о том, кто получит лицензию, будет приниматься на федеральном уровне. Ранее стало известно, что Роснедра отозвали лицензию у оператора пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». Сейчас пещера закрыта для посещений.

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Новым обладателем лицензии на пользование Кунгурской пещеры и проведения там экскурсий должно стать государственное предприятие или подконтрольная властям компания. Таким мнением с URA.RU поделился источник в политэлитах. «Если лицензию получит компания, полностью подконтрольная властям, это упростит процесс развития пещеры и ее сохранения. Не надо будет каждый раз уговаривать оператора, например, благоустроить территорию вокруг. Не будет бардака с незаконным строительством внутри природного памятника», — считает собеседник. В пресс-службе администрации губернатора говорят, что решение о том, кто получит лицензию, будет приниматься на федеральном уровне. Ранее стало известно, что Роснедра отозвали лицензию у оператора пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». Сейчас пещера закрыта для посещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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