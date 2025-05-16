Путин провел совещание Совбеза по информационной безопасности. Видео

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Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях информационная безопасность приобретает особое значение
Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях информационная безопасность приобретает особое значение Фото:

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Центральной темой встречи стало обеспечение информационной безопасности страны на фоне возрастающих внешних и внутренних угроз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема — обеспечение информационной безопасности», — пишет РИА Новости. В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях информационная безопасность приобретает особое значение. Россия сталкивается с попытками вмешательства во внутренние дела через кибератаки, распространение дезинформации и использование цифровых платформ для подрыва стабильности.

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Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Центральной темой встречи стало обеспечение информационной безопасности страны на фоне возрастающих внешних и внутренних угроз. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема — обеспечение информационной безопасности», — пишет РИА Новости. В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях информационная безопасность приобретает особое значение. Россия сталкивается с попытками вмешательства во внутренние дела через кибератаки, распространение дезинформации и использование цифровых платформ для подрыва стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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