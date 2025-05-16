Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Центральной темой встречи стало обеспечение информационной безопасности страны на фоне возрастающих внешних и внутренних угроз. Об этом сообщает РИА Новости.
«Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема — обеспечение информационной безопасности», — пишет РИА Новости. В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях информационная безопасность приобретает особое значение. Россия сталкивается с попытками вмешательства во внутренние дела через кибератаки, распространение дезинформации и использование цифровых платформ для подрыва стабильности.
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