Москва и Киев договорились обменяться мнениями по концу огня в зоне СВО

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Каждая из сторон обязалась прописать детали своих предложений по прекращению огня
Каждая из сторон обязалась прописать детали своих предложений по прекращению огня Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Москва и Киев подготовят и представят свое видение возможного будущего прекращения огня. Об сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня», — объявил Мединский по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. Согласно заявлению Мединского, каждая из сторон обязалась прописать детали своих предложений по прекращению огня.

Переговоры между делегациями России и Украины прошли 16 мая, и длились менее двух часов. Встреча проходила в рабочем офисе президента Турции, расположенном во дворце Долмабахче.

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Москва и Киев подготовят и представят свое видение возможного будущего прекращения огня. Об сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня», — объявил Мединский по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. Согласно заявлению Мединского, каждая из сторон обязалась прописать детали своих предложений по прекращению огня. Переговоры между делегациями России и Украины прошли 16 мая, и длились менее двух часов. Встреча проходила в рабочем офисе президента Турции, расположенном во дворце Долмабахче.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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