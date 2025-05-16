Москва и Киев договорились обменяться мнениями по концу огня в зоне СВО

Москва и Киев подготовят и представят свое видение возможного будущего прекращения огня. Об сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня», — объявил Мединский по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. Согласно заявлению Мединского, каждая из сторон обязалась прописать детали своих предложений по прекращению огня.
Переговоры между делегациями России и Украины прошли 16 мая, и длились менее двух часов. Встреча проходила в рабочем офисе президента Турции, расположенном во дворце Долмабахче.
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