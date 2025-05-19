19 мая 2025

В свердловской медицине — первая отставка после смены руководства минздрава

В Екатеринбурге уволился главврач Центра медпрофилактики Рустам Абзалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ходят слухи про уход еще одного главврача, но они пока не подтверждаются Фото:

Первая отставка главврача случилась после смены руководства в свердловском минздраве. Из Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики уволился главврач Рустам Абзалов, сообщил URA.RU источник, близкий к учреждению.

По его данным, увольнение могла инициировать новый министр Татьяна Савинова (работает с 5 апреля). Якобы решение было объявлено на ВКС с главными врачами 12 мая. «На этом совещании министр объявила, что расторгает контракты с главврачом Центра медпрофилактики и еще одним руководителем крупной больницы в Екатеринбурге», — сказал собеседник.

В Центре медпрофилактики URA.RU подтвердили, что Абзалов уволился и больше не является главврачом. Его обязанности сейчас исполняет бывший зам Ирек Салимов.

Источник, близкий к минздраву, отметил, что это решение не Савиновой, а самого Абзалова. «Причем произошла отставка до 12 мая. И на ВКС Савинова никого не увольняет, это не ее метод», — отметил информированный собеседник. Он также знает, что прямо сейчас никаких кадровых перестановок Савинова не планирует, желая дать время руководителям на то, чтобы проявить себя. Агентство также обратилось в пресс-службу минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Первая отставка главврача случилась после смены руководства в свердловском минздраве. Из Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики уволился главврач Рустам Абзалов, сообщил URA.RU источник, близкий к учреждению. По его данным, увольнение могла инициировать новый министр Татьяна Савинова (работает с 5 апреля). Якобы решение было объявлено на ВКС с главными врачами 12 мая. «На этом совещании министр объявила, что расторгает контракты с главврачом Центра медпрофилактики и еще одним руководителем крупной больницы в Екатеринбурге», — сказал собеседник. В Центре медпрофилактики URA.RU подтвердили, что Абзалов уволился и больше не является главврачом. Его обязанности сейчас исполняет бывший зам Ирек Салимов. Источник, близкий к минздраву, отметил, что это решение не Савиновой, а самого Абзалова. «Причем произошла отставка до 12 мая. И на ВКС Савинова никого не увольняет, это не ее метод», — отметил информированный собеседник. Он также знает, что прямо сейчас никаких кадровых перестановок Савинова не планирует, желая дать время руководителям на то, чтобы проявить себя. Агентство также обратилось в пресс-службу минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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