Екатеринбург получит от нового налога меньше, чем ожидалось

В бюджет Екатеринбурга в 2025 году поступит меньше средств от туристического налога, так как от уплаты были освобождены пункты временного размещения. Изначально планировалось, что город получит 84,3 миллиона рублей. Об этом в ходе заседания гордумы рассказала глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Трансляция шла на сайте думы.
«Мы прогнозировали 84 миллиона рублей. В ходе исполнения бюджета мы с вами приняли решение об освобождении от налога пунктов временного размещения, поэтому чуть меньше 84 млн теперь у нас план при корректировке бюджета. На этот же объем панируем собрать и ассигнования», — заявила Турунцева.
Туристический налог начал действовать в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. Он составляет 1% от налоговой базы. Это 100 рублей с одного гостя города. Срок оплаты за первый квартал завершился 28 апреля. По словам Турунцевой, в бюджет города поступило чуть больше 25 миллионов рублей.
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