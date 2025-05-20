Передняя часть авто полностью выгорела
На трассе Краснотурьинск-Серов (Свердловская область) вспыхнул грузовик. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях.
«Аж через кабину затхло стало», — отреагировали очевидцы в видео, опубликованном в telegram-канале «Это Серов, детка». Информация о пострадавших уточняется.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.
В начале мая на свердловской трассе произошла смертельная авария. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, автомобиль полностью сгорел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!