Грузовик сгорел на свердловской трассе. Видео

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Передняя часть авто полностью выгорела
Передняя часть авто полностью выгорела Фото:

На трассе Краснотурьинск-Серов (Свердловская область) вспыхнул грузовик. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях.

«Аж через кабину затхло стало», — отреагировали очевидцы в видео, опубликованном в telegram-канале «Это Серов, детка». Информация о пострадавших уточняется.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.

В начале мая на свердловской трассе произошла смертельная авария. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, автомобиль полностью сгорел.

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На трассе Краснотурьинск-Серов (Свердловская область) вспыхнул грузовик. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. «Аж через кабину затхло стало», — отреагировали очевидцы в видео, опубликованном в telegram-канале «Это Серов, детка». Информация о пострадавших уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается. В начале мая на свердловской трассе произошла смертельная авария. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, автомобиль полностью сгорел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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