Путин раскрыл главный секрет успеха российских военных

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевым фактором в боевых действиях является мотивация и готовность человека выполнить свой долг. Об этом он рассказал во время поездки в Курскую область.
«Главный залог любого успеха — это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет» — рассказал президент на встрече с волонтерами в Курске. Глава государства отметил, что техника и боеприпасы важны, но особую роль в укреплении духа военных, по его словам, играют духовные наставники.
20 мая Владимир Путин посетил Курск. На встрече с волонтерами президент упомянул о гибели священнослужителей в зоне СВО. Он подчеркнул особую роль духовной поддержки в сложных условиях.
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