Путин подтвердил потери священников в зоне СВО

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Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства
Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему известно о случаях гибели священнослужителей в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил во время встречи с волонтерами в Курске.

«Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения <...> оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», — сказал Путин во время встречи. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства, которые продолжают выполнять свой долг даже в условиях опасности.

Глава государства подчеркнул, что священнослужители всех конфессий — православия, ислама, иудаизма и других — активно участвуют в поддержке военнослужащих и гражданского населения. Их работа востребована как на передовой, так и среди мирных жителей, переживающих последствия военных действий. 

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Президент России Владимир Путин сообщил, что ему известно о случаях гибели священнослужителей в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил во время встречи с волонтерами в Курске. «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту. Они и на линии боевого соприкосновения <...> оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий», — сказал Путин во время встречи. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент выразил признательность за самоотверженность и мужество представителей духовенства, которые продолжают выполнять свой долг даже в условиях опасности. Глава государства подчеркнул, что священнослужители всех конфессий — православия, ислама, иудаизма и других — активно участвуют в поддержке военнослужащих и гражданского населения. Их работа востребована как на передовой, так и среди мирных жителей, переживающих последствия военных действий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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