20 мая 2025

«Приятный шок»: екатеринбурженка стала миллионершей, купив единственный билет. Фото

Жительница Екатеринбурга выиграла миллион рублей в лотерее «Столото»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , лотерея, лотерейные билеты
Свердловчанка наугад выбрала билет, и он принес ей счастье Фото:

Жительница Екатеринбурга Елизавета Вакарина выиграла миллион рублей в юбилейном тираже «Русского лото». Она купила единственный билет, который и стал счастливым. Как именно это было, URA.RU раскрыли представители компании.

«У меня была небольшая сумма с прошлых выигрышей новогоднего тиража „Русского лото“ в кошельке в личном кабинете „Столото“. Я увидела рекламу предстоящего юбилейного тиража и решила поучаствовать. На те деньги купила один билет, не выбирала его, взяла случайный. А потом мне пришло смс о выигрыше. Я была в приятном шоке, решила перепроверить все с компьютера и рассказала о выигрыше мужу», — цитируют слова победительницы в компании.

Девушка призналась, что еще не решила, на что потратит призовые деньги. О счастливице известно, что она работает менеджером по продаже, а свободное время любит проводить с семьей.

Девушка купил один билет, и он принес удачу
Девушка купил один билет, и он принес удачу
Фото:
На что потратить призовые деньги, Елизавета пока не решила
На что потратить призовые деньги, Елизавета пока не решила
Фото:
Екатеринбурженка не первый раз участвует в лотереях
Екатеринбурженка не первый раз участвует в лотереях
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Жительница Екатеринбурга Елизавета Вакарина выиграла миллион рублей в юбилейном тираже «Русского лото». Она купила единственный билет, который и стал счастливым. Как именно это было, URA.RU раскрыли представители компании. «У меня была небольшая сумма с прошлых выигрышей новогоднего тиража „Русского лото“ в кошельке в личном кабинете „Столото“. Я увидела рекламу предстоящего юбилейного тиража и решила поучаствовать. На те деньги купила один билет, не выбирала его, взяла случайный. А потом мне пришло смс о выигрыше. Я была в приятном шоке, решила перепроверить все с компьютера и рассказала о выигрыше мужу», — цитируют слова победительницы в компании. Девушка призналась, что еще не решила, на что потратит призовые деньги. О счастливице известно, что она работает менеджером по продаже, а свободное время любит проводить с семьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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