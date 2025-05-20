Жительница Екатеринбурга Елизавета Вакарина выиграла миллион рублей в юбилейном тираже «Русского лото». Она купила единственный билет, который и стал счастливым. Как именно это было, URA.RU раскрыли представители компании.
«У меня была небольшая сумма с прошлых выигрышей новогоднего тиража „Русского лото“ в кошельке в личном кабинете „Столото“. Я увидела рекламу предстоящего юбилейного тиража и решила поучаствовать. На те деньги купила один билет, не выбирала его, взяла случайный. А потом мне пришло смс о выигрыше. Я была в приятном шоке, решила перепроверить все с компьютера и рассказала о выигрыше мужу», — цитируют слова победительницы в компании.
Девушка призналась, что еще не решила, на что потратит призовые деньги. О счастливице известно, что она работает менеджером по продаже, а свободное время любит проводить с семьей.
Девушка купил один билет, и он принес удачу
Фото: предоставлено компанией «Столото»
На что потратить призовые деньги, Елизавета пока не решила
Фото: предоставлено компанией «Столото»
Екатеринбурженка не первый раз участвует в лотереях
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Жительница Екатеринбурга Елизавета Вакарина выиграла миллион рублей в юбилейном тираже «Русского лото». Она купила единственный билет, который и стал счастливым. Как именно это было, URA.RU раскрыли представители компании. «У меня была небольшая сумма с прошлых выигрышей новогоднего тиража „Русского лото“ в кошельке в личном кабинете „Столото“. Я увидела рекламу предстоящего юбилейного тиража и решила поучаствовать. На те деньги купила один билет, не выбирала его, взяла случайный. А потом мне пришло смс о выигрыше. Я была в приятном шоке, решила перепроверить все с компьютера и рассказала о выигрыше мужу», — цитируют слова победительницы в компании. Девушка призналась, что еще не решила, на что потратит призовые деньги. О счастливице известно, что она работает менеджером по продаже, а свободное время любит проводить с семьей.