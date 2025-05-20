«Приятный шок»: екатеринбурженка стала миллионершей, купив единственный билет. Фото

Жительница Екатеринбурга выиграла миллион рублей в лотерее «Столото»

21 мая 2025 в 12:25 Размер текста - 17 +

Свердловчанка наугад выбрала билет, и он принес ей счастье Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Екатеринбурга Елизавета Вакарина выиграла миллион рублей в юбилейном тираже «Русского лото». Она купила единственный билет, который и стал счастливым. Как именно это было, URA.RU раскрыли представители компании. «У меня была небольшая сумма с прошлых выигрышей новогоднего тиража „Русского лото“ в кошельке в личном кабинете „Столото“. Я увидела рекламу предстоящего юбилейного тиража и решила поучаствовать. На те деньги купила один билет, не выбирала его, взяла случайный. А потом мне пришло смс о выигрыше. Я была в приятном шоке, решила перепроверить все с компьютера и рассказала о выигрыше мужу», — цитируют слова победительницы в компании. Девушка призналась, что еще не решила, на что потратит призовые деньги. О счастливице известно, что она работает менеджером по продаже, а свободное время любит проводить с семьей. Девушка купил один билет, и он принес удачу Фото: предоставлено компанией «Столото» На что потратить призовые деньги, Елизавета пока не решила Фото: предоставлено компанией «Столото» Екатеринбурженка не первый раз участвует в лотереях Фото: предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Елизавета Вакарина выиграла миллион рублей в юбилейном тираже «Русского лото». Она купила единственный билет, который и стал счастливым. Как именно это было, URA.RU раскрыли представители компании. «У меня была небольшая сумма с прошлых выигрышей новогоднего тиража „Русского лото“ в кошельке в личном кабинете „Столото“. Я увидела рекламу предстоящего юбилейного тиража и решила поучаствовать. На те деньги купила один билет, не выбирала его, взяла случайный. А потом мне пришло смс о выигрыше. Я была в приятном шоке, решила перепроверить все с компьютера и рассказала о выигрыше мужу», — цитируют слова победительницы в компании. Девушка призналась, что еще не решила, на что потратит призовые деньги. О счастливице известно, что она работает менеджером по продаже, а свободное время любит проводить с семьей.