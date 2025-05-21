В Киеве загорелась Белоцерковская ТЭЦ, есть жертвы

На Белоцерковской теплоэлектроцентрали в Киевской области произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли два человека.
«В Киевской области горит Белоцерковская ТЭЦ», — сообщило украинское издание «Страна.ua» в telegram-канале. Огонь охватил одно из зданий станции.
Согласно информации издания, в результате пожара погибли два человека. На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара. Причины возгорания на данный момент остаются неизвестными, официальные лица пока не комментировали ситуацию.
Белоцерковская ТЭЦ играет важную роль в энергоснабжении Киева. В прошлом году станция уже подвергалась атакам, что привело к серьезным повреждениям и отключениям электричества, затронувшим более 450 тыс. человек.
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