Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли», — приводит слова Алаудинова telegram-канал «МОЛОТОВ „АХМАТ“». По мнению генерала, на данном этапе перед страной стоят новые вызовы, к которым необходимо быть готовыми.
Алаудинов подчеркнул, что российским войскам противостоят «полчища антихриста», которые не прекратят свои действия, пока Россия не станет похожей на них. Генерал отметил, что Россия не пойдет на уступки принципам и не примет чуждые ей ценности, поэтому противостояние будет продолжаться. По его словам, сила России заключается именно в сплоченности общества и армии. Алаудинов выразил уверенность, что при сохранении единства победа останется за Россией.
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