В Челябинске поймали браконьера, который выловил почти 300 раков из Смолино

В Челябинске задержали браконьера, который выловил из озера Смолино 245 раков на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.
«В ночь на 26 мая сотрудники ГБУ „ООПТ Челябинской области“ совместно с полицейскими отдела „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску и инспектором рыбоохраны задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве на территории памятника природы регионального значения озера Смолино. Общий улов составил 245 особей, а причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 56 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
У мужчины изъяли сети, раколовку, лодку, мотор, а пойманных раков выпустили обратно в озеро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»).
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