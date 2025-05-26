В Челябинске поймали браконьера, который выловил почти 300 раков из Смолино

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За незаконную ловлю раков можно получить штраф до 500 тысяч рублей
За незаконную ловлю раков можно получить штраф до 500 тысяч рублей Фото:

В Челябинске задержали браконьера, который выловил из озера Смолино 245 раков на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии. 

«В ночь на 26 мая сотрудники ГБУ „ООПТ Челябинской области“ совместно с полицейскими отдела „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску и инспектором рыбоохраны задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве на территории памятника природы регионального значения озера Смолино. Общий улов составил 245 особей, а причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 56 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

У мужчины изъяли сети, раколовку, лодку, мотор, а пойманных раков выпустили обратно в озеро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»). 

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В Челябинске задержали браконьера, который выловил из озера Смолино 245 раков на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.  «В ночь на 26 мая сотрудники ГБУ „ООПТ Челябинской области“ совместно с полицейскими отдела „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску и инспектором рыбоохраны задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве на территории памятника природы регионального значения озера Смолино. Общий улов составил 245 особей, а причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 56 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  У мужчины изъяли сети, раколовку, лодку, мотор, а пойманных раков выпустили обратно в озеро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов»). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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