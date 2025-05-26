В Челябинской области снизился этнический криминал

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Количество инфоповодов с участием межэтнических групп снижается
Количество инфоповодов с участием межэтнических групп снижается Фото:

В Челябинской области снижается количество инфоповодов, связанных с этническими криминальными историями. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики.

«Губернатор подчеркнул важность межнационального и межконфессионального согласия в условиях сложной геополитической ситуации. Он отметил снижение количества информационных поводов, требующих реагирования в сфере межнациональных отношений, но призвал к бдительности и активной работе по профилактике экстремизма», — передает пресс-служба правительства региона..

Текслер поручил разработать и принять программы по реализации национальной политики в каждом муниципалитете региона. Он подчеркнул, что нужно серьезно проработать содержание каждого документа, а также проработать софинансирование в виде субсидий, конкурсов и грантов.

Глава региона представил Совету руководителя нового Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан Михаила Подобеда. За небольшой период работы Центру удалось установить взаимодействие с ведущими работодателями, а также организовать обучение по программе «Содействие адаптации трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в Российской Федерации», в котором приняли участие свыше 1500 иностранных граждан. Губернатор поручил профильным органам исполнительной власти и муниципальным образованиям активно взаимодействовать с Центром.

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В Челябинской области снижается количество инфоповодов, связанных с этническими криминальными историями. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики. «Губернатор подчеркнул важность межнационального и межконфессионального согласия в условиях сложной геополитической ситуации. Он отметил снижение количества информационных поводов, требующих реагирования в сфере межнациональных отношений, но призвал к бдительности и активной работе по профилактике экстремизма», — передает пресс-служба правительства региона.. Текслер поручил разработать и принять программы по реализации национальной политики в каждом муниципалитете региона. Он подчеркнул, что нужно серьезно проработать содержание каждого документа, а также проработать софинансирование в виде субсидий, конкурсов и грантов. Глава региона представил Совету руководителя нового Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан Михаила Подобеда. За небольшой период работы Центру удалось установить взаимодействие с ведущими работодателями, а также организовать обучение по программе «Содействие адаптации трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в Российской Федерации», в котором приняли участие свыше 1500 иностранных граждан. Губернатор поручил профильным органам исполнительной власти и муниципальным образованиям активно взаимодействовать с Центром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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