С пермским физруком, который принимал нормативы по лыжам в жару, провели беседу

В Краснокамском политехническом техникуме (Пермский край) провели служебное расследование. Поводом стало видео. На нем преподаватель физкультуры Николай Казанцев принимает у студентов нормативы по лыжам летом. Молодые люди катались прямо по траве.
«Преподаватель физкультуры техникума таким образом решил принять у студентов зачет по лыжной подготовке, который они не сдали зимой. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», — рассказали URA.RU в Министерстве образования и науки Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что преподаватель озвучил причину своего поступка. По его словам, студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Они виноваты сами. Мужчина сжалился над парнями и поставил им зачет.
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