С пермским физруком, который принимал нормативы по лыжам в жару, провели беседу

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В Краснокамском политехническом техникуме провели служебное расследование
В Краснокамском политехническом техникуме провели служебное расследование Фото:

В Краснокамском политехническом техникуме (Пермский край) провели служебное расследование. Поводом стало видео. На нем преподаватель физкультуры Николай Казанцев принимает у студентов нормативы по лыжам летом. Молодые люди катались прямо по траве.  

«Преподаватель физкультуры техникума таким образом решил принять у студентов зачет по лыжной подготовке, который они не сдали зимой. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», — рассказали URA.RU в Министерстве образования и науки Пермского края. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что преподаватель озвучил причину своего поступка. По его словам, студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Они виноваты сами. Мужчина сжалился над парнями и поставил им зачет. 

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В Краснокамском политехническом техникуме (Пермский край) провели служебное расследование. Поводом стало видео. На нем преподаватель физкультуры Николай Казанцев принимает у студентов нормативы по лыжам летом. Молодые люди катались прямо по траве.   «Преподаватель физкультуры техникума таким образом решил принять у студентов зачет по лыжной подготовке, который они не сдали зимой. С педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов», — рассказали URA.RU в Министерстве образования и науки Пермского края.  Ранее URA.RU сообщало о том, что преподаватель озвучил причину своего поступка. По его словам, студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Они виноваты сами. Мужчина сжалился над парнями и поставил им зачет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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