Физрук пермского техникума, который принимал норматив по лыжам летом, объяснил свой поступок

Физрук пермского техникума назначил отработку лыж летом из-за прогулов студентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в сети появилось видео, где молодые люди катаются на лыжах по траве
Ранее в сети появилось видео, где молодые люди катаются на лыжах по траве Фото:

Стала известна причина того, почему физрук из Краснокамского политехнического техникума (Пермский край) решил принять у студентов зачет по лыжам. Молодые люди были вынуждены кататься по траве 23 мая.

«Студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Так, что виноваты сами», — пишет Sport Baza со ссылкой на слова учителя физкультуры Николая Казанцева. 

По данным telegram-канала, мужчина в конечном счете сжалился над молодыми людьми и проставил им зачет. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края положительно отзываются об учителе физкультуры политехнического колледжа в Краснокамске Николае Александровиче. 

На сайте колледжа есть сведения о том, что он является учителем физической культуры высшей категории. А также награжден благодарственным письмом МОН ПК, имеет почетную грамоту Совета директоров ПОО ПК. В самом колледже инцидент URA.RU комментировать отказались.

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Стала известна причина того, почему физрук из Краснокамского политехнического техникума (Пермский край) решил принять у студентов зачет по лыжам. Молодые люди были вынуждены кататься по траве 23 мая. «Студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Так, что виноваты сами», — пишет Sport Baza со ссылкой на слова учителя физкультуры Николая Казанцева.  По данным telegram-канала, мужчина в конечном счете сжалился над молодыми людьми и проставил им зачет. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края положительно отзываются об учителе физкультуры политехнического колледжа в Краснокамске Николае Александровиче.  На сайте колледжа есть сведения о том, что он является учителем физической культуры высшей категории. А также награжден благодарственным письмом МОН ПК, имеет почетную грамоту Совета директоров ПОО ПК. В самом колледже инцидент URA.RU комментировать отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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