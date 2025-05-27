Физрук пермского техникума, который принимал норматив по лыжам летом, объяснил свой поступок

Стала известна причина того, почему физрук из Краснокамского политехнического техникума (Пермский край) решил принять у студентов зачет по лыжам. Молодые люди были вынуждены кататься по траве 23 мая.
«Студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Так, что виноваты сами», — пишет Sport Baza со ссылкой на слова учителя физкультуры Николая Казанцева.
По данным telegram-канала, мужчина в конечном счете сжалился над молодыми людьми и проставил им зачет. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края положительно отзываются об учителе физкультуры политехнического колледжа в Краснокамске Николае Александровиче.
На сайте колледжа есть сведения о том, что он является учителем физической культуры высшей категории. А также награжден благодарственным письмом МОН ПК, имеет почетную грамоту Совета директоров ПОО ПК. В самом колледже инцидент URA.RU комментировать отказались.
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