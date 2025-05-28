28 мая 2025

Участники СВО устроят стрельбу в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из организаторов турнира Андрей Мурзин получил в боях несколько ранений
Один из организаторов турнира Андрей Мурзин получил в боях несколько ранений Фото:

В Челябинске состоится турнир по стрельбе памяти добровольцев, погибших на СВО. Об этом URA.RU сообщил директор регионального представительства благотворительного фонда «СВОИМ» Андрей Мурзин.

«В Челябинске впервые состоится турнир памяти добровольцев Южного Урала, погибших при выполнении задач на СВО. Это будут соревнования по пулевой стрельбе из пружинно-поршневой винтовки. В нем примут участие ветераны и действующие бойцы СВО, а также представители патриотических молодежных объединений», — сообщил Мурзин. Турнир состоится 4 июня в 10 часов в спорткомплексе «Динамо».

Мурзин является сыном экс-министра экономразвития региона Елены Мурзиной. В составе спецназа «Ахмат» принимал участие в боевых действиях. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов называл бойца с позывным «Мурз» одним из героев, благодаря которым ВСУ не смогли дойти до Курска.

Президент Владимир Путин накануне назвал важной задачей обеспечение широких возможностей для того, чтобы занятия спортом были доступны ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни порой после тяжелых боевых ранений. Он попросил правительство разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года.

Турнир состоится 4 июня
Турнир состоится 4 июня
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В Челябинске состоится турнир по стрельбе памяти добровольцев, погибших на СВО. Об этом URA.RU сообщил директор регионального представительства благотворительного фонда «СВОИМ» Андрей Мурзин. «В Челябинске впервые состоится турнир памяти добровольцев Южного Урала, погибших при выполнении задач на СВО. Это будут соревнования по пулевой стрельбе из пружинно-поршневой винтовки. В нем примут участие ветераны и действующие бойцы СВО, а также представители патриотических молодежных объединений», — сообщил Мурзин. Турнир состоится 4 июня в 10 часов в спорткомплексе «Динамо». Мурзин является сыном экс-министра экономразвития региона Елены Мурзиной. В составе спецназа «Ахмат» принимал участие в боевых действиях. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов называл бойца с позывным «Мурз» одним из героев, благодаря которым ВСУ не смогли дойти до Курска. Президент Владимир Путин накануне назвал важной задачей обеспечение широких возможностей для того, чтобы занятия спортом были доступны ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни порой после тяжелых боевых ранений. Он попросил правительство разработать концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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