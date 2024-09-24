Андрей Мурзин заключил контракт со спецназом «Ахмат» Фото: Источник URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди раненых бойцов, которых показал 24 сентября на видео командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, оказался сын челябинского экс-министра Елены Мурзиной Андрей. На видео он называет свой позывной «Мурз».

«Хочу вам показать наших героев. Благодаря этим ребятам противник не смог выйти на трассу, которая ведет напрямую на Курск. Они продержались на этой позиции в полном окружении на протяжении целого месяца. Благодаря им противник не прошел на Курск и на Курчатов», — сообщил Алаудинов.

Среди бойцов, назвавших свои позывные на кадрах опубликованного видео, есть боец с позывным «Мурз». Это сын экс-министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной Андрей. Корреспондент URA.RU связался с бойцом.

«В начале июня улетел в Грозный, где в качестве добровольца подписал контракт со спецназом „Ахмат“ и прошел подготовку в Российском университете спецназа. После этого был переброшен на Белгородское направление. После начала агрессии на Курскую область наше подразделение экстренно перебросили туда. Мы заняли оборону на рубеже и до 20 числа держали ее», — сообщил Мурзин.

Сейчас боец проходит лечение в одном из военных госпиталей. По его словам, у него несколько ранений и контузий.

«Общее состояние удовлетворительное. У нас не простое подразделение, а подразделение, куда люди приходят осознанно. Мы поддерживаем друг друга, за счет этого и вернулись», — считает боец.

О том, что бойцы спецназа «Ахмат», более месяца оборонявшие окруженные в Курской области, были успешно выведены, сообщил командир «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Бойцы отправлены в госпиталь, и большая часть из них уже перевезена в медицинские учреждения Москвы и других регионов.

Елена Мурзина с 2008 по 2015 годы работала министром экономического развития Челябинской области. С 2015 по 2019 годы трудилась заместителем главы Челябинска по экономике и финансам.

Подразделение Мурзина месяц воевало в окружении Фото: Источник URA.RU © URA.RU

Елена Мурзина работала министром в правительстве Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU