В Златоусте осужденного депутата лишили мандата из-за утраченного доверия

В Златоусте (Челябинская область) осужденный за мошенничество депутат Виктор Рощупкин остался без мандата из-за утраты доверия. За это на заседании 29 мая проголосовали его бывшие коллеги.
«По представлению прокурора рассмотрели вопрос о лишении Рощупкина полномочий из-за утраты доверия. Большинство протест прокуратуры поддержало», — заявили URA.RU в пресс-службе горсобрания.
Протест в представительный орган поступил в апреле. Согласно ему, надзорный орган потребовал рассмотреть вопрос на ближайшем заседании, что и было сделано. Формально депутат могли и сохранить полномочия Рощупкина. Решение городского суда по его уголовному делу в силу пока не вступило: экс-депутат подал апелляционную жалобу в областной суд.
Златоустовский горсуд в апреле признал виновным Рощупкина в мошенничестве. Он совершил три преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ. В качестве наказания получил штраф на сумму 800 тысяч рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать любые должности на госслужбе.
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