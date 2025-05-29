В Златоусте осужденного депутата лишили мандата из-за утраченного доверия

Горсобрание Златоуста утвердило досрочное лишение полномочий Виктора Рощупкина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожидаться решения апелляции на приговор Виктору Рощупкину его коллеги дожидаться не стали
Дожидаться решения апелляции на приговор Виктору Рощупкину его коллеги дожидаться не стали Фото:

В Златоусте (Челябинская область) осужденный за мошенничество депутат Виктор Рощупкин остался без мандата из-за утраты доверия. За это на заседании 29 мая проголосовали его бывшие коллеги.

«По представлению прокурора рассмотрели вопрос о лишении Рощупкина полномочий из-за утраты доверия. Большинство протест прокуратуры поддержало», — заявили URA.RU в пресс-службе горсобрания.

Протест в представительный орган поступил в апреле. Согласно ему, надзорный орган потребовал рассмотреть вопрос на ближайшем заседании, что и было сделано. Формально депутат могли и сохранить полномочия Рощупкина. Решение городского суда по его уголовному делу в силу пока не вступило: экс-депутат подал апелляционную жалобу в областной суд.

Златоустовский горсуд в апреле признал виновным Рощупкина в мошенничестве. Он совершил три преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ. В качестве наказания получил штраф на сумму 800 тысяч рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать любые должности на госслужбе.

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В Златоусте (Челябинская область) осужденный за мошенничество депутат Виктор Рощупкин остался без мандата из-за утраты доверия. За это на заседании 29 мая проголосовали его бывшие коллеги. «По представлению прокурора рассмотрели вопрос о лишении Рощупкина полномочий из-за утраты доверия. Большинство протест прокуратуры поддержало», — заявили URA.RU в пресс-службе горсобрания. Протест в представительный орган поступил в апреле. Согласно ему, надзорный орган потребовал рассмотреть вопрос на ближайшем заседании, что и было сделано. Формально депутат могли и сохранить полномочия Рощупкина. Решение городского суда по его уголовному делу в силу пока не вступило: экс-депутат подал апелляционную жалобу в областной суд. Златоустовский горсуд в апреле признал виновным Рощупкина в мошенничестве. Он совершил три преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ. В качестве наказания получил штраф на сумму 800 тысяч рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать любые должности на госслужбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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