На кинофестивале «Медвежонок» в Перми покажут восемь премьер

В Перми на третьем фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» покажут восемь премьер. Это фильмы, мультфильмы и сериал.
«Премьерами на кинофестивале станут сериал „Три друга, клад и матрос Кошка“, мультфильмы „Повелительница города сказок“, „Кунг-фу кот“, „Три богатыря: Ни дня без подвига 2“. В рамках программы „Большое кино“ пройдет сразу четыре премьеры: „Ритмы мечты“, „Поле чудес“, „Легенда о золоте скифов“, „Артек. Сквозь столетия“», — рассказали URA.RU в оргкомитете фестиваля.
Кроме премьер «Медвежонок 3» покажет ленты, которые вышли в широкий прокат совсем недавно. Это «Легенды наших предков», «Геройчики. Незваный гость», «Каруза» и новый сезон сериала «Многодетство». Вход на все показы фестиваля свободный, но с обязательной регистрацией на сайте «Медвежонка 3».
Как ранее рассказывало URA.RU, всего в программе фестиваля более 30 картин. Показы пройдут с 30 мая по 1 июня в центре «Кристалл».
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