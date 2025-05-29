В Челябинске резко вырос спрос на одно- двухкомнатное жилье

В Челябинске в апреле 2025 года самыми популярными оказались двухкомнатные квартиры — их доля составила 33%. При этом по сравнению с мартом выбор вторички в городе вырос на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске выбор вторичного жилья вырос в связи с низким спросом и с удлинением цикла сделки. Собственники не желают снижать стоимость квартир, хотят дождаться покупателя на запрашиваемую цену. При этом многие потенциальные покупатели откладывают покупку недвижимости до лучших времен», — сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
В Челябинске сейчас продается больше всего двухкомнатных квартир (36%). Далее идут однокомнатные (27%) и трехкомнатные квартиры (23%). Что касается спроса, то в апреле 2025 года однокомнатными квартирами челябинцы интересовались в 29% случаев, трехкомнатными — в 21%, студиями — в 12%.
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