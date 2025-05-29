В Челябинске резко вырос спрос на одно- двухкомнатное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на вторичное жилье в Челябинске за месяц вырос на 33%
Спрос на вторичное жилье в Челябинске за месяц вырос на 33% Фото:

В Челябинске в апреле 2025 года самыми популярными оказались двухкомнатные квартиры — их доля составила 33%. При этом по сравнению с мартом выбор вторички в городе вырос на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске выбор вторичного жилья вырос в связи с низким спросом и с удлинением цикла сделки. Собственники не желают снижать стоимость квартир, хотят дождаться покупателя на запрашиваемую цену. При этом многие потенциальные покупатели откладывают покупку недвижимости до лучших времен», — сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

В Челябинске сейчас продается больше всего двухкомнатных квартир (36%). Далее идут однокомнатные (27%) и трехкомнатные квартиры (23%). Что касается спроса, то в апреле 2025 года однокомнатными квартирами челябинцы интересовались в 29% случаев, трехкомнатными — в 21%, студиями — в 12%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в апреле 2025 года самыми популярными оказались двухкомнатные квартиры — их доля составила 33%. При этом по сравнению с мартом выбор вторички в городе вырос на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске выбор вторичного жилья вырос в связи с низким спросом и с удлинением цикла сделки. Собственники не желают снижать стоимость квартир, хотят дождаться покупателя на запрашиваемую цену. При этом многие потенциальные покупатели откладывают покупку недвижимости до лучших времен», — сообщил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. В Челябинске сейчас продается больше всего двухкомнатных квартир (36%). Далее идут однокомнатные (27%) и трехкомнатные квартиры (23%). Что касается спроса, то в апреле 2025 года однокомнатными квартирами челябинцы интересовались в 29% случаев, трехкомнатными — в 21%, студиями — в 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...