В Перми объявлены поиски 13-летней Раяны Аталаевой. Последний раз девочку видели накануне, 28 мая, когда она вышла из своего дома в Свердловском районе. О пропавшей сообщается на страницах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Регион 59 — поиск пропавших людей».
«28 мая около 13:00 ушла из дома по адресу: улица Пушкина, Свердловский район, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в информационных листовках. Рост девочки около 160 см. Она была одета в черную футболку с принтом «Бимакс впереди», джинсы темно-синего цвета и кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщать по телефонам «02», «102» либо обращаться в поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Регион 59 — поиск пропавших людей». Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем в Кизеле шестилетнем мальчике, который два дня плутал по лесу вблизи города. Малыша удалось найти живым и невредимым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!