В Перми, выйдя из дома, бесследно пропала 13-летняя девочка. Фото

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Девочку ищут волонтеры отряда Лиза Алерт" (архивное фото)
Девочку ищут волонтеры отряда Лиза Алерт" (архивное фото) Фото:

В Перми объявлены поиски 13-летней Раяны Аталаевой. Последний раз девочку видели накануне, 28 мая, когда она вышла из своего дома в Свердловском районе. О пропавшей сообщается на страницах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Регион 59 — поиск пропавших людей».

«28 мая около 13:00 ушла из дома по адресу: улица Пушкина, Свердловский район, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в информационных листовках. Рост девочки около 160 см. Она была одета в черную футболку с принтом «Бимакс впереди», джинсы темно-синего цвета и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщать по телефонам «02», «102» либо обращаться в поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Регион 59 — поиск пропавших людей». Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем в Кизеле шестилетнем мальчике, который два дня плутал по лесу вблизи города. Малыша удалось найти живым и невредимым.

Последний раз Раяну видели 28 мая
Последний раз Раяну видели 28 мая
Фото:

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В Перми объявлены поиски 13-летней Раяны Аталаевой. Последний раз девочку видели накануне, 28 мая, когда она вышла из своего дома в Свердловском районе. О пропавшей сообщается на страницах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Регион 59 — поиск пропавших людей». «28 мая около 13:00 ушла из дома по адресу: улица Пушкина, Свердловский район, Пермь. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в информационных листовках. Рост девочки около 160 см. Она была одета в черную футболку с принтом «Бимакс впереди», джинсы темно-синего цвета и кроссовки. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщать по телефонам «02», «102» либо обращаться в поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Регион 59 — поиск пропавших людей». Ранее URA.RU рассказывало о пропавшем в Кизеле шестилетнем мальчике, который два дня плутал по лесу вблизи города. Малыша удалось найти живым и невредимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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