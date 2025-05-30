Глава МЧС рассказал, что делать при атаке дронов

Глава МЧС России Александр Куренков порекомендовал гражданам сохранять спокойствие и действовать в соответствии с обстановкой при атаках беспилотников. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
«Универсальная из них (рекомендаций, — прим. URA.RU) одна — старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке», — подчеркнул Александр Куренков, его слова передает ТАСС. Он отметил, что паника всегда дезориентирует человека, и в этом заключается особая важность спокойного поведения.
Куренков напомнил, что специалисты МЧС с начала СВО разработали специальные памятки для населения. В них содержатся инструкции, как вести себя при угрозе атаки беспилотника, находясь в помещении, на улице или в транспорте. Кроме того, министр призвал граждан регулярно повышать уровень знаний по вопросам личной безопасности.
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