Глава МЧС рассказал, что делать при атаке дронов

Глава МЧС Куренков: при атаке БПЛА следует сохранять спокойствие
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При атаке дронов нужно действовать адекватно, заявил Куренков
При атаке дронов нужно действовать адекватно, заявил Куренков Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков порекомендовал гражданам сохранять спокойствие и действовать в соответствии с обстановкой при атаках беспилотников. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Универсальная из них (рекомендаций, — прим. URA.RU) одна — старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке», — подчеркнул Александр Куренков, его слова передает ТАСС. Он отметил, что паника всегда дезориентирует человека, и в этом заключается особая важность спокойного поведения.

Куренков напомнил, что специалисты МЧС с начала СВО разработали специальные памятки для населения. В них содержатся инструкции, как вести себя при угрозе атаки беспилотника, находясь в помещении, на улице или в транспорте. Кроме того, министр призвал граждан регулярно повышать уровень знаний по вопросам личной безопасности.

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Глава МЧС России Александр Куренков порекомендовал гражданам сохранять спокойствие и действовать в соответствии с обстановкой при атаках беспилотников. Об этом он заявил на встрече с журналистами. «Универсальная из них (рекомендаций, — прим. URA.RU) одна — старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке», — подчеркнул Александр Куренков, его слова передает ТАСС. Он отметил, что паника всегда дезориентирует человека, и в этом заключается особая важность спокойного поведения. Куренков напомнил, что специалисты МЧС с начала СВО разработали специальные памятки для населения. В них содержатся инструкции, как вести себя при угрозе атаки беспилотника, находясь в помещении, на улице или в транспорте. Кроме того, министр призвал граждан регулярно повышать уровень знаний по вопросам личной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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