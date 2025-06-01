Дочь пострадавшей при взрыве мостов рассказала URA.RU о первых минутах после ЧП

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Пассажиров доставили в распределительный пункт
Пассажиров доставили в распределительный пункт Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В результате взрыва на железнодорожных путях в Брянске, пассажиры поезда оказались в сложной ситуации, требовавшей срочной эвакуации и медицинской помощи. О первых минутах после ЧП рассказала дочь одной из пострадавших URA.RU.

«Их вывели, они прошли пешком какое-то расстояние, несколько километров. Дальше их автобусы привезли в ближайший пункт распределительный. Оттуда уже в Брянск», — рассказала дочь пострадавшей корреспонденту URA.RU. Некоторым пришлось пройти несколько километров по темноте, неся личные вещи. Тем, кто не мог идти самостоятельно, помогали другие пассажиры.

По словам дочери пострадавшей, женщина получила травму головы и в настоящее время проходит обследование в больнице. Окончательный диагноз пока не установлен. Пассажиров доставили в распределительный пункт, где им предоставили временное убежище. Пострадавшим предложили горячий чай, еду и возможность отдохнуть.

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В результате взрыва на железнодорожных путях в Брянске, пассажиры поезда оказались в сложной ситуации, требовавшей срочной эвакуации и медицинской помощи. О первых минутах после ЧП рассказала дочь одной из пострадавших URA.RU. «Их вывели, они прошли пешком какое-то расстояние, несколько километров. Дальше их автобусы привезли в ближайший пункт распределительный. Оттуда уже в Брянск», — рассказала дочь пострадавшей корреспонденту URA.RU. Некоторым пришлось пройти несколько километров по темноте, неся личные вещи. Тем, кто не мог идти самостоятельно, помогали другие пассажиры. По словам дочери пострадавшей, женщина получила травму головы и в настоящее время проходит обследование в больнице. Окончательный диагноз пока не установлен. Пассажиров доставили в распределительный пункт, где им предоставили временное убежище. Пострадавшим предложили горячий чай, еду и возможность отдохнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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